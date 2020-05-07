Koronavirüse Karşı 10 Etkili Besin Hijyeni

Yiyeceklere dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın Ellerin temiz olması virüse karşı en önemli korunma yollarından biri. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde, 20 saniye boyunca yıkayın.