Koronavirüs ve Beslenme: Hangi Besin Ne Kadar Etkili?
Tavuk suyu çorba, kelle paça, avokado, zerdeçal ve diğerleri… Virüse karşı ne kadar etkililer? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapar anlatıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
C ve D vitamininin önemi
Tavuk suyu çorbanın koronavirüse karşı etkili olduğu görüşleri bulunuyor. Tavuktaki kolajen oldukça faydalıdır. İçinde kullanılan karabiber de üst solunum yollarındaki enfeksiyonu azaltmaya yardımcı oluyor. Çorbaya sıkılan limondan da C vitamini anlamında destek alınıyor.
2
Abone Ol
C vitamini sıkıldığında hemen kullanılması gereken bir vitamin. O yüzden tavuk suyuna çorba yaptığınızda limon sıkıp hemen içmeniz gerekiyor. Hepsi bir araya geldiği zaman üst solunum yollarında enfeksiyonun akciğere inmesinde azaltıcı etki sağlıyor. Tam olarak virüse karşı direnç oluşturuyorsunuz.
3
Abone Ol
C vitamini bakımından ne kadar yüksek beslenebiliyorsanız, ne kadar kaliteli protein alıyorsanız, ne kadar turunçgilleri tüketiyorsanız o kadar direnci arttırıyorsunuz. Tabii ki D vitamini de buna bir destek.
4
Abone Ol
Avokado olmazsa olmaz değil
Koronavirüse karşı savaşta sıklıkla önerilen avokado, omega3 kaynağı olması, içerisinde demir, magnezyum, çinko bulunması bağışıklık sistemi açısından gündeme geliyor. Avokadonun yetiştirilmesi için çok suya ihtiyaç duyması su kaynakları açısından çok önem arz ediyor.
5
Abone Ol
Avokado hayatımızda yokken nasıl yaşıyorduk? Omega3’ü semizotu, ceviz, badem, fındık ve balıktan da alabiliriz. Sırf omega3 için avokado tüketiyoruz gibi bir durum da söz konusu değil. Ceviz, badem, fındık, fıstıktan da yüksek oranda çinko alabiliyoruz.
6
Abone Ol
Diğer yararlı besinler…
Balkabağı, az şekerli olması kaydıyla, tüketecek kişinin herhangi bir rahatsızlığı varsa tatlı olarak tüketilebilir. Balkabağı çorbasının avantajı lif ve magnezyum içeriğinin çok yüksek olması.
7
Abone Ol
Kelle paça çorbası kolajen anlamında oldukça faydalı. İçerisinde kullandığımız sarımsak da önemli bir besin. Bağışıklığı güçlendiren zerdeçalı kullanırken de 1 tatlı kaşığını geçmememiz gerekiyor.
8
Abone Ol
Kısa sürede mucize beklenmemeli
Sağlıklı beslenme, vitamin alımı bir süreçtir. Uzun süre sağlıklı beslenme çok daha iyi bir sisteme sahip olmanızı sağlar. Son dönemde soğan çaylarından bahsediliyor. Akciğerin kapasitesini arttırdığı bilimsel olarak da kanıtlandı.
9
Abone Ol
Pırasa ve soğan ile elma, ayva ve nar kabukları da çok değerli. Bunları demleyerek çay yaptığınız takdirde uçucu yağları alabiliyorsunuz ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorsunuz. 10 gündür kullanılan probiyotiğin bir etkisini göremezsiniz.
10
Abone Ol
Probiyotiğin en az 3 ay kullanılması gerekiyor. B vitamininin de etkisini 3 ay almadan kanda göremezsiniz. Vitamin alımları kısa sürede mucizevi bir etki yaratmıyor.