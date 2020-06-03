Koronavirüs Sürecinde İlişkilerdeki Çatışmalar Normal mi?

Bireyler kendilerine ‘Ben ne istiyorum? Sorunu mu çözmek istiyorum yoksa amacım ‘yalnızca’ haklı olmak mı?’ sorularını sormalı. Bunu anlamak bile ilişkilerde epeyce yol almaya yardımcı olacaktır. Anlamak önemli çünkü ilişkiler anlamak ve anlaşılmak üzerine kurulu. Bir ilişkiyi tarif ederken iki kişinin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her iki tarafın ihtiyaçları da hesaba katılmalıdır. Karşımızdaki birey ne düşünüyor ne hissediyor farkına varmalıyız. Tek tarafın beklentilerine göre yaşanan ilişki bir noktada tıkanacaktır.