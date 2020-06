Koronavirüs Sürecinde İlişkilerdeki Çatışmalar Normal mi?

Öfkenin miktarı dikkate alınmalı Öfkenin mi bireyi yönettiğinin yoksa bireyin mi öfkeyi yönettiğinin anlaşılabilmesi için kişinin önce kendini tanıması gerekir. Bir olaya öfkeyle yaklaşılabilir ama aslında altında yatan ciddi bir üzüntü, korku veya değersizlik hissi de olabilir. Her konuda olduğu gibi öfkenin de miktarı önemli. Yoğun öfke atakları yaşanıyorsa, kişi her an patlamaya hazırsa, öfke uygun olmayan şekilde dışarı yansıtılıyorsa veya bastırılmaya çalışılarak içe hapsediliyorsa yine sağlıksız bir durumdan söz edebiliriz. Karantina döneminde hemen hepimiz evde kalmaya özen gösterdik.