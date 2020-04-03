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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Koronavirüs Salgınında Uzak Durulması Gereken Besinler
Beslenme Önerileri

Koronavirüs Salgınında Uzak Durulması Gereken Besinler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs (Covid-19) hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir tehdit oluşturuyor. Dünyada yeni tip koronavirüs tehlikesinin günden güne arttığı gözlemlenirken uzmanlar, hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyor. Diyetisyen M. Berrin Ak, koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici besin önerilerinde bulunurken immünolojik reçine tarifini paylaştı.

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Koronavirüs salgını her geçen gün tüm dünyada etkisini artırırken, salgın hastalıklar kadar, bu hastalıklarla ilgili yanlış bilgiler de çok hızlı yayılıyor. Koronavirüs hastalığını iyileştirebilecek veya virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek bir gıdanın bulunmadığını söyleyen Diyetisyen M. Berrin Ak, hastalık derecesi ve ölüm riski, bağışıklık sistemindeki zayıflamayla ilişkilendirildiğinden, bu süreçte bağışıklığının güçlü tutulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Ak, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir beslenmenin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğünü söyledi.

2Hangi besinler virüsten koruyor

Hangi besinler virüsten koruyor?

Virüslere karşı başta zencefil, kekik, adaçayı, fesleğen gibi bitkilerin etkili olduğunu belirten M. Berrin Ak, vücut direncine ve bağışıklık sistemine iyi gelecek besinleri sıraladı...

3Antiviral Otlar:

Antiviral Otlar:

Zencefil, ekinezya, adaçayı, fesleğen, kekik, ginseng, yeşil çay

4Probiyotikler:

Probiyotikler:

Kefir, ev turşusu, tarhana, probiyotik yoğurt, şalgam suyu

Prebiyotikler: Soğan, sarımsak, pırasa, muz

5Omega-3:

Omega-3:

Balık, keten tohumu, ceviz, chia tohumu

6Baharatlar:

Baharatlar:

Zerdeçal, karabiber, siyah susam, kimyon, pul biber, safran, sumak

7C vitamini:

C vitamini:

Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler

8Koronavirüs salgınında uzak durulması gereken besinler

Koronavirüs salgınında uzak durulması gereken besinler

Rafine şeker içerenler: Bisküvi, pasta, çikolata, hazır meyve suları, asitli içecekler vb.

9Gluten içerenler:

Gluten içerenler:

Buğday unu, ekmek, pide, lavaş, pasta, kek, bulgur, kraker

Trans yağ içerenler: Hazır pasta, kek, kurabiye, margarin, kızartılmış besinler, fast food

İşlenmiş, paketli besinler: Hazır kek, çikolata, gofret, cips gibi paketli atıştırmalıklar

İşlenmiş etler: Sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon, füme

10Bağışıklık Güçlendirici, İmmünolojik Reçine

Bağışıklık Güçlendirici, İmmünolojik Reçine

Bir kibrit kutusu kadar rendelenmiş zencefilin üzerine bir yemek kaşığı kadar taze limon sıkın.

Ardından 1 çay kaşığı zerdeçal, bir çimdik karabiber ve 1.5 çay kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız reçinenin üzerini sıcak su ile tamamlayıp sabahları tok karna tüketin.

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