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Geriİyi Yaşam Koronavirüs Hangi Psikiyatrik Hastalıkları Tetikledi?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Koronavirüs Hangi Psikiyatrik Hastalıkları Tetikledi?
İyi Yaşam
Kaynak Fotoğraflar: iStock

Koronavirüs Hangi Psikiyatrik Hastalıkları Tetikledi?

Evlerimize kapandığımız pandemi sürecinde birçok insanda psikiyatrik sorunlar meydana geldi. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu süreçte tetiklenen sorunları anlatıyor.

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2019 yılının sonunda; önce Çin’de sonra dünyanı her yerinde koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Buna koronavirüs pandemisi dendi. Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Bu hastalıktan korunmak için hepimizi evlerimize kapandık. Ellerimizi dezenfektan ve kolonyalarla yıkadık.

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Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan uzak kaldık. Hastalık belirtilerini medyadan öğrendik. Bununla birlikte ruhsal durumda da değişiklikler oldu. Tabi ki, bu denli dünyayı tehdit eden durumun, psikolojik sonuçları oldu, olmaya devam ediyor ve gelecekte de olmaya devam edecek.

3Koronavirüsün neden olduğu psikiyatrik hastalıklar:
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Koronavirüsün neden olduğu psikiyatrik hastalıklar:

Depresyon:

Uzun süre yakınlarımızdan uzak durumda kalmak, özellikle yalnız yaşayanlar ve yaşlı insanlar için depresyon nedeni oldu. Yaşlı nüfusu; kalan zamanını evden çıkamayarak geçirmeleri, giden zamanın geri gelmeyecek olması, umutsuzluk duygularına yol açtı. Birçok kişide, ümitsizlik, değersizlik, enerji kaybı, sinirlilik, çaresizlik gibi belirtilere, yani depresyona yol açtı.

4Panik Bozukluk:
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Panik Bozukluk:

Virüsle karşılaşma korkusu, insanı sürekli alarm halinde tuttu. Aşırı alarm durumu kişinin endişelerini artırır. Bir de panik atak belirtilerinin, Koronavirüs belirtileriyle karışması Panik bozukluk sayısını artırdı. Panik ataklarda; göğüs ağrısı, nefes alamama, çarpıntı, terleme, soluğun kesilmesi, üşüme, ürperme gibi belirtileri görülür.

5Takıntı hastalığı (Obsesif Kompulsif bozukluk):
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Takıntı hastalığı (Obsesif Kompulsif bozukluk):

Virüsten kendimizi korumak amaçlı, aşırı el yıkama, etrafı sürekli çamaşır suyuyla temizlemek, aşırı temizlik uğraşısı, her şeyi yıkamak davranışlarımız gelişti. Bunların hayatımızın önemli bir zamanını alması temizlik tipi takıntı hastalığıdır. Bazı insanlarda takıntı hastalığı gelişti.

6Hastalık hastalığı:
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Hastalık hastalığı:

Bu dönemde hepimiz virüsün neden olabileceği belirtileri ezberledik. Ancak günden güne; virüsün yaptığı yeni durumları duymak, sürekli kendimizde yeni hastalıkları araştırmamıza neden oldu. Hastalık hastaları sürekli vücudunda bir hastalık arama eğilimindedir.

7Aile ve eş problemleri:
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Aile ve eş problemleri:

Sürekli aynı ortamda sıkışık olarak yaşayan ailelerde çatışma çok sık olur. Hatta boşanma oranları artar. Pandemi sürecinde aile içinde; evden çıkamamaktan dolayı çatışmalar arttı.

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