Koronavirüs Hangi Psikiyatrik Hastalıkları Tetikledi?

Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan uzak kaldık. Hastalık belirtilerini medyadan öğrendik. Bununla birlikte ruhsal durumda da değişiklikler oldu. Tabi ki, bu denli dünyayı tehdit eden durumun, psikolojik sonuçları oldu, olmaya devam ediyor ve gelecekte de olmaya devam edecek.