Koronavirüs Günlerinde İyi Hissetmenizi Sağlayacak 10 Kitap
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde kitaplar en büyük moral kaynağımız oldu. Bu olağanüstü durumda belirli düzeydeki kaygı ve korku gibi duygular önlem alabilmemiz açısından fayda sağlayabilir fakat panik halinden uzak durmamız gerekiyor. İşte koronavirüs günlerinde iyi hissetmenizi sağlayacak 10 kitap...
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İnsanları ve kendimizi daha iyi anlamanın ilk adımı olan psikoloji kitapları bu süreçte hepimize yardımcı olacak. Yerli ve yabancı birçok psikoloji kitabını Amazon.com.tr'de oldukça uygun fiyatlara bulabilirsiniz!
İşte sizin için derlediğimiz 10 psikoloji kitabı...
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İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi - David Burns
İşte size iyi bir haber; kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük benlik saygısı ve depresyonun diğer "dipsiz kuyu" lardan ilaçsız kurtarabilirsiniz! İYİ HİSSETMEK'te, Psikiyatrist David Burns duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuluyor.
Anlaşılması kolay olan bu muhteşem ve espritüel kitapta Harvard'lı ünlü psikolog Daniel Gilbert, hayal gücünün zaaflarını ve öngörünün yanılsamalarını anlatıyor. Sözü edilen zaaf ve yanılsamalar, yarınlarımızı yanlış yorumlamamıza, memnuniyetlerimizi yanlış tahmin etmemize neden oluyor. Keskin içgörüsü ve ışıltılı anlatımıyla, dönüşmekte olduğumuz kişilerin yüreklerine ve zihinlerine ilişkin neden bu kadar az şey bildiğimizi açıklıyor.
Sen kendin için bir şey yapmıyorsan kim senin için bir şeyler yapacak? Sen kendi yaralarını kendin sarmadan, kim sana yardım edebilir gerçekten? Eğer başkaları için önemli olmadığını hissediyorsan, ilk önce kendine şunu sormalısın: Ben kendim için önemli miyim?
Seninle bir yolculuğa çıkacağız bu kitapla birlikte. Her insanın içinde bir sağlıklı bir de sağlıksız bir "ben" vardır. Sağlıksız ben kontrolü devraldığında, insan kendine zarar verir. İşte bu kitapla çıkacağımız yolculuğun amacı, içindeki güzel insana yani sağlıklı bene ulaşmak.
Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği - Ferhat Jak İçöz
Bu kitapta size kesin çözümler, formüller veya izlenecek yollar vaat etmiyorum. Hatta herhangi bir şey vaat etmiyorum. Yazdıklarımı harfiyen uygularsanız hayat müthiş kolay olacak, her anınız mutluluk dolacak demeyi isterdim ama bu sizi kandırmaktan başka bir işe yaramazdı. Sadece bir önerim var, o da daha uyanık yaşadığınızda ulaşacağınız çok çekici, reddetmesi zor, dayanılmaz bir hafiflik. Kendin olmanın o şahane ve dayanılmaz hafifliği. Ama uyarmadan edemeyeceğim, bu hafiflik özgürleştirdiği gibi korkutur da.
Her zaman olumlu tarafından bakın! Pozitif psikolojinin sizin için ne yapabileceğini, günlük yaşamınıza değer katmak için basit stratejileri nasıl uygulayabileceğinizi ve daha yüksek mutluluk, sağlık ve doyuma nasıl erişebileceğinizi keşfedin.
Akılgözü: Bilinçli Farkındalık ve Kendini İyileştiren Beyin - Daniel J. Siegel
- Canınızı sıkan bir anı var mı ya da kurtulamadığınız yersiz bir korku?
- Sebepsiz yere kendinizi kızgın ya da üzgün hissediyor ve sakinleşmekte zorlanıyor musunuz?
- Bazen kendi davranışlarınızı anlamlandıramıyor ve ne kadar deneseniz de öyle davranmaktan vazgeçemiyor musunuz?
Bu akıl tuzaklarından kurtulup daha tatmin edici, daha zengin ve daha mutlu bir hayat yaşayabilseniz nasıl olurdu? Bu yalnızca bir teori değil, beyin bilimini psikoterapi pratiğiyle birleştiren dünyanın devrim yaratan psikiyatristlerinden Dr. Daniel J. Siegel'in yirmi beş yıllık klinik çalışmasının ürünü.
Küçük Başlayın, Büyük Düşünün: Başkalarının Hayatlarını Yaşayarak Zamanınızı Çöpe Atmayın - Steve Jobs
Steve Jobs yaşayan bir efsaneydi. Masanızda duran bilgisayarı dünyaya ilk o tanıtmış, kurucusu olduğu Pixar şirketi sayesinde ilk uzun metrajlı animasyon filmi ve daha nicelerini insanlarla buluşturmuştu. Steve Jobs'un sözlerinden derlenen en ayrıntılı kitap olan Küçük Başla, Büyük Düşün'ü okuyunca Steve Jobs'u ve dünya için yapmak istediklerini daha iyi anlayacaksınız.
Panik Atakta: Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Serisi - David Burns
Panik Atakta size kronik endişe, utangaçlık, toplum önünde konuşma anksiyetesi, sınav kaygısı, fobiler gibi her çeşit anksiyete ile savaşabilmek için, uzun terapiler ya da ilaçlara gerek kalmadan, bir cephane sağlayacak. Dr. Burns size güçlü ve güncel anksiyete karşıtı 40 tekniği öğretecek ve size işinize yarayacak olan yöntemi nasıl seçeceğinizi gösterecek. Amaç sadece bir şekilde daha iyi hissetmek değil, tamamıyla iyileşmek. Tek ihtiyacınız olan biraz cesaret, sağduyu ve bu kitapta yer alan teknikler.
Psikiyatrinin Kara Kitabı: Beyninizi Yakmaya Hazır mısınız? - Oytun Erbaş
Beyninizin anahtarını elinize alıp, daha zeki olmaya var mısınız? İnsanlar nasıl bir beyin istiyorlarsa o beyni kendileri oluştururlar. Cajal'ın veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, "Her insan kendi beyninin heykeltıraşıdır." Beyni, duyguları, psikiyatrik bozuklukları anlamak ve bilimsel yaklaşım elde etmek için başucu kitabı.
Beden Kayıt Tutar: Travmanın İyileşmesinde Beyin, Zihin ve Beden - Bessel A. Van Der Kolk
Zorlayıcı yaşam olaylarında duygudaşlık yaptığımız danışanlara, anılarıyla yaptıkları savaşlarda ateşkes sağlama çabalarımızda, zihinlerindeki olumsuz inançlarıyla, bedenlerindeki rahatsızlık veren duyumlarıyla kavgalarında uzlaştırıcılık yaparken, travmaya tanıklık yapmanın etkileriyle boğuşurken travma çalışanları için bir pusula olduğunu düşünüyoruz. Tekrar tekrar okunmayı hak eden bir başeser. En az bizim kadar "Beden Kayıt Tutar" dan faydalanmanızı dileriz.