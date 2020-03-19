Koronavirüs Günlerinde Evde Okuyabileceğiniz 8 Kitap Önerisi

ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR - J. D. Salinger Gönülçelen ya da Çavdar Tarlasında Çocuklar, J. D. Salinger'in romanıdır. Eser ilk olarak 1951'de Birleşik Krallık ve ABD'de kitap olarak basıldı. "Modern zamanların başyapıtı" olarak değerlendirilen bu eser, "ahlâk dışı" ve "açık saçık" bulunduğundan ABD'nin birçok tutucu bölgesinde uzun süre yasaklı kaldı.