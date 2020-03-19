MAHMURE ÖZEL
Koronavirüs Günlerinde Evde Okuyabileceğiniz 8 Kitap Önerisi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde kitap okumak belki de yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Fakat bir çoğumuz yeni kitaba başlamak için öneri ve tavsiyelere ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu nedenle koronavirüs günlerinde evinizde bir çırpıda okuyabileceğiniz kitapları derledik. İşte tutkuyla okuyacağınız 8 kitap önerisi....
ŞEKER PORTAKALI - José Mauro de Vasconcelos
Şeker Portakalı, Brezilyalı yazar José Mauro De Vasconcelos'un 1968 tarihli romanı. Brezilya'nın Minas Gerais bölgesinde yaşayan fakir bir ailenin beş yaşındaki oğlu olan hayal gücü çok gelişmiş Zeze adlı çocuğun başından geçenleri konu edinir. Orijinali Portekizce olan eser 16 dile çevrilmiştir.
UÇURTMA AVCISI - Halit Hüseyni
Uçurtma Avcısı, Afganistan doğumlu Amerikalı yazar Halit Hüseyni'nin ilk romanı. 2003 yılında yayınlanan kitap bir Afgan tarafından İngilizce yazılmış ilk romandır. The New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselmiştir.
ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR - J. D. Salinger
Gönülçelen ya da Çavdar Tarlasında Çocuklar, J. D. Salinger'in romanıdır. Eser ilk olarak 1951'de Birleşik Krallık ve ABD'de kitap olarak basıldı. "Modern zamanların başyapıtı" olarak değerlendirilen bu eser, "ahlâk dışı" ve "açık saçık" bulunduğundan ABD'nin birçok tutucu bölgesinde uzun süre yasaklı kaldı.
HAYVAN ÇİFTLİĞİ - George Orwell
Hayvan Çiftliği, George Orwell'in mecazi bir dille yazılmış, fabl tarzındaki siyasi hiciv romanı. Roman ilk olarak 1945'te Birleşik Krallık'ta yayımlandı. 1996'da ise geçmiş tarihler için verilen Retro Hugo Ödülü'nü 1946 senesi için aldı. Roman, Stalinizmin eleştirisidir.
MARTI JONATHAN LİVİNGSTON - Richard Bach
Martı Jonathan Livingston, Amerikalı yazar Richard Bach tarafından yazılmış, bir martının hayatını ve bize kendi sınırlarımızı aşabileceğimizi söyleyen, bir ders vermek amacıyla yazılmış masal türünde bir kitaptır. Bu kitapta Jonathan'ın hayatı, uçuş denemeleri olaylar anlatılıyor.
SATRANÇ - Stefan Zweig
Dünya edebiyatının en çok okunan eserlerinden biri olan Satranç, Zweig’ın ölmeden hemen önce, Avrupa büyük savaşın yıkımı içindeyken tamamladığı son eseridir. Birisi barışı başIatmaIı, tıpkı savaşı başIattığı gibi.
DÖNÜŞÜM - Franz Kafka
Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz, Franz Kafka'nın uzun öyküsü. İlk olarak 1915 yılında yayımlanmıştır. Kafka'nın en popüler eseri sayılabilir. Öykü, Gregor Samsa'nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatarak devam eder.
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