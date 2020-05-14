Korona Stresi İle Nasıl Mücadele Edilir?

“STRES, VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI DİRENCİNİZİ AZALTIR” Stresle başa çıkmak için kişinin strese nasıl tepki verdiğini bilmesi gerekir. Önemli olan, stresli durumlarla tipik başa çıkma modelinizin farkında olmaktır. Yaşamımızdaki stres kaynakları fiziksel, psikolojik ve / veya çevreseldir. Stres yanıtlarımız, böbreküstü bezlerinizden kortizol salınımı oluşturur. Bu adrenalin dalgalanması kalp atış hızını ve solunumu artırır ve sindirimi yavaşlatır. Stres hormonlarının kronik salınımı vücudunuzun bağışıklık tepkisini zayıflatır ve viral enfeksiyonlara karşı direncinizi azaltır.