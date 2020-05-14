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Geriİyi Yaşam Korona Stresi İle Nasıl Mücadele Edilir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Korona Stresi İle Nasıl Mücadele Edilir?
İyi Yaşam

Korona Stresi İle Nasıl Mücadele Edilir?

COVID-19'un neden olduğu stresle etkili bir şekilde baş etmenin olumlu bir tutum sürdürmekten geçtiğini belirten Prof. Dr. William Mosier; korona stresiyle başa çıkma önerilerini sıraladı.

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1
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Sıkıntı halindeyken ve daha iyi hissetmek istediğinizde fiziksel egzersiz yardımcı olabilir. Enerjinin fiziksel salınımı stres yanıtımızı yapıcı bir şekilde kontrol etmede önemlidir. Kendinize karşı nazik olun.

2
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İnsanlar stres arayan varlıklardır. İnsan vücudu strese tahmin edilebilir şekilde fizyolojik bir şekilde tepki verir. Stres vücudumuzda acil bir adrenalin salgısı yaratır. Bu kimyasal reaksiyonlar kardiyovasküler fonksiyonu hızlandıran ve sindirimimizi etkileyen değişikliklere yol açar. İnsan vücudunda, stres reaksiyonumuzun sevinçten mi yoksa korkudan mı kaynaklandığı önemli değildir; fizyolojik tepki aynıdır. Stres tepkimiz, vücut aşırı enerji oluştururken yaşadığımız durumdur.

3“STRES, VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI DİRENCİNİZİ AZALTIR”
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“STRES, VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI DİRENCİNİZİ AZALTIR”

Stresle başa çıkmak için kişinin strese nasıl tepki verdiğini bilmesi gerekir. Önemli olan, stresli durumlarla tipik başa çıkma modelinizin farkında olmaktır. Yaşamımızdaki stres kaynakları fiziksel, psikolojik ve / veya çevreseldir. Stres yanıtlarımız, böbreküstü bezlerinizden kortizol salınımı oluşturur. Bu adrenalin dalgalanması kalp atış hızını ve solunumu artırır ve sindirimi yavaşlatır. Stres hormonlarının kronik salınımı vücudunuzun bağışıklık tepkisini zayıflatır ve viral enfeksiyonlara karşı direncinizi azaltır.

4STRESLE BAŞA ÇIKMA ÖNERİLERİ
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STRESLE BAŞA ÇIKMA ÖNERİLERİ

Sıkıntı halindeyken ve daha iyi hissetmek istediğinizde fiziksel egzersiz yardımcı olabilir. Enerjinin fiziksel salınımı stres yanıtımızı yapıcı bir şekilde kontrol etmede önemlidir.

5
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Kendinize karşı nazik olun. Kendinize inanın. Unutmayın, siz değerli bir insansınız ve birçok gücünüz var. Olumsuz duygulara dayanmak sağlıksızdır. Stresli durum hakkındaki düşüncenizi değiştirmek, toksik stresin (sıkıntı) olumsuz etkilerini aşmanıza yardımcı olabilir.

6
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Stres tepkinizin belirtilerinin ne kadar farkında olursanız, sıkıntıların ezici olmasını engelleme yeteneğiniz o kadar büyük olur. Kendinizi çevrenizdeki dünyayı değiştirebileceğinizden daha kolay değiştirebileceğinizi bilin. Duygularınızı nasıl yönettiğiniz, küçük çocukların duygularını ne kadar iyi yönetebileceğini belirleyecektir.

7
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Olumsuz, yıkıcı duyguları değiştirmek için iki seçeneğiniz vardır: Kontrolünüz dışındaki şeyleri değiştirmeyi deneyebilir veya kontrolünüzde olan şeyleri değiştirmeyi seçebilirsiniz. Neyi değiştiremeyeceğinize değil, çözebileceğiniz sorunlara odaklanın.

Fotoğraflar: İstock

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