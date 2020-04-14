Korona Günlerinde Yaşanabilecek 6 Acil Göz Sorunu

Gözde şiddetli ağrı ve şişlik Bu şikayete neden olan birçok göz hastalığı vardır. En önemlileri:



1.Arpacık (göz kapağının ağrı ve iltihaplanma yapan enfeksiyonudur



2.Blefarit :Kirpik dipleri enfeksiyonudur



3:Göze yabancı bir cisim kaçması



4:Glokom :Kapalı açılı glokomsa kısa sürede ağrılı olur.



5:Konjonktivit:Göz küresinin içini saran ve kapakların içini saran zarın iltihabı, kızarır, kırmızılaşır ve akıntı olabilir.