Korona Günlerinde Panik Bozukluk İçin 10 Öneri

Zihinde sürekli tekrarlayan olumsuz düşünceler “ellerin kirli elini yıka”, “bütün gün evde olmana rağmen virüs bir şekilde bulaşmış olabilir, git banyo yap”, “virüsün nerden buluşacağı belli olmaz sürekli temizlik yap” gibi katı, sert ve olumsuz düşünceleri rahatlatmak için sürekli el yıkamak, banyo yapmak, gün içinde sürekli temizlik yapmak kısa süreli rahatlama sağlasa da çok kısa süre sonra aynı kaygı verici düşünce zihinde tekrarlanmaktadır. Burada zihininize gelen abartılı düşüncelerin virüsün size bulaşmış olduğu için değil; zihninizin ürettiği abartılı, olumsuz düşünceler olduğunu kabul edebilmek önemli.