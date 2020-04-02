Korona Günlerinde Aşk: Ben Affleck & Ana de Armas

Bir süredir beraber olan ABD'li oyuncu Ben Affleck ile Kübalı oyuncu Ana de Armas, karantina günlerini beraber geçiriyor.
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Henüz ilişkileri çok yeni olsa da Affleck ile Armas, deyim yerindeyse bir an bile ayrılmıyorlar. Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği ve evden çıkmadığı şu günlerde ikili, karantinaya bile beraber girdi.
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James Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'da kamera karşısına geçerek adını dünyaya duyuran Ana de Armas ile dünyaca ünlü yıldız Ben Affleck, sosyal izolasyona rağmen sıklıkla köpeklerini yürüyüşe çıkarıyorlar.
Köpeklerini yürüyüşe çıkardıklarında elleri bir an olsun bile Ben Affleck ile Ana de Armas, romantik anlar yaşıyor, birbirlerini öpücüklere boğuyor.
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Öte yandan çiftin sokak stilleri de dikkatlerden kaçmıyor. Virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde daha salaş giyinmeyi tercih eden birçok ünlü ismin aksine Affleck ile Armas'ın köpeklerini gezdirirken tercih ettikleri tarz kıyafetler de beğeni topluyor.
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Çocuklarıyla tanıştırmak istiyor
Jennifer Garner ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Violet (14), Seraphina (11) ve Samuel (8) adlarındaki üç çocuğu olan Ben Affleck, çocuklarını yeni sevgilisi ile tanıştırmak istiyormuş.
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Hatta söylenenlere göre Affleck, yeni sevgilisini çocukları ile tanıştırmak için eski eşinden yardım istemiş. Çocuklarını babalarının yeni sevgilisi ile tanışmaya hazırlaması için eski eşinden yardım isteyen oyuncunun, Ana de Armas ile evlenmeyi düşündüğü de konuşuluyor.
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İmaj kurtarma çalışması mı?
Bir yandan çiftin ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulurken diğer yanda da bu aşkın bir imaj kurtarma çalışması olduğunu söyleyenler var. İddialara göre, alkol bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ben Affleck, bu kötü imajını silmek ve "iyileştim, mutluyum" pozları vermek için Ana de Armas ile aşk yaşıyor.
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Ana de Armas'ın da bu ilişki sayesinde adını daha da duyurduğu, yani bu anlaşmalı ilişkinin karşılıklı kazanımlar üzerine olduğu da söylenenler arasında. Anlaşma mı gerçek mi bilemiyoruz ama Ben Affleck ile Ana de Armas bizce çok yakışıyorlar ve yan yana çok mutlular.