Korona Günlerinde Aşk: Ben Affleck & Ana de Armas

Ana de Armas'ın da bu ilişki sayesinde adını daha da duyurduğu, yani bu anlaşmalı ilişkinin karşılıklı kazanımlar üzerine olduğu da söylenenler arasında. Anlaşma mı gerçek mi bilemiyoruz ama Ben Affleck ile Ana de Armas bizce çok yakışıyorlar ve yan yana çok mutlular.



Kaynak Fotoğraflar: Splash News, Backgrid USA