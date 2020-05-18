Korona Günlerinde 3 Ruhsal Hastalığa Dikkat!

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler dışarıdan bakıldığında parlak, özel ve akıllı görünür. Fakat iç dünyasında bu kişiler kendilerini o kadar da değerli görmez. Hep diğerinin takdirine ve onayına ihtiyaç duyar. Diğeri ona sen çok akıllısın dediğinde iyi hisseder. Diğerleri tarafından onaylanmadığında ya da taktir edilmediğinde kendisini berbat hisseder.