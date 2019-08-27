Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri

Stres ve endişe seviyemizin düşmesine yardımcı olan dostlarımızla aramızdaki karşılıklı sevgi, her iki tarafın da kalp atışlarını etkiler. Yapılan araştırmalara göre, bir köpek sahibi olmanın kalp sağlığımız ve hayatımız için oldukça ilginç faydaları var. Gelin o faydalara bir göz atalım.