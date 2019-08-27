Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri
Hayatımız boyunca bize arkadaşlık edip, koşulsuz seven sevimli dostlarımızın, sağlığımıza inanılmaz faydaları olduğunu duymuş muydunuz?
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Stres ve endişe seviyemizin düşmesine yardımcı olan dostlarımızla aramızdaki karşılıklı sevgi, her iki tarafın da kalp atışlarını etkiler. Yapılan araştırmalara göre, bir köpek sahibi olmanın kalp sağlığımız ve hayatımız için oldukça ilginç faydaları var. Gelin o faydalara bir göz atalım.
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Kalbe iyi gelir, kalp riskini azaltır
Avustralya Monash Üniversitesi’nden Dr. Warwich Anderson’ın yaptığı araştırmalara göre, köpek sahiplerinin köpekleri olmayan insanlara oranla kalp krizi geçirme riski daha düşüktür.
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Ayrıca evcil hayvanların stresi uzaklaştırdığı, obezite ve kolesterol seviyesi gibi rahatsızlıklarda önemli faydaları olduğu görülmüştür. Onları her gün dışarıda gezdirerek yaptığınız düzenli egzersiz kalbinize çok iyi geliyor.
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Modunuzu yükseltir
Üzgün olduğunuzda çareyi dondurmada aramanıza gerek yok çünkü Missouri Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, köpek beslemek serotonin salgılamaya yardımcı oluyor. Bu da otomatik olarak modu yükseltiyor.
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Bağlılık duygularını güçlendirir
Köpeklerin insan hayatına etkileri üzerine yürütülen bir çalışma, sahipler ve köpekler arasında oksitosin seviyesinin artışından kaynaklanan kimyasal bir bağ kurulduğunu ve bu sayede kişideki bağlılık duygusunun güçlendiğini ortaya koydu.
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Stresi azaltır
Psychosomatic Medicine’da yayınlanan bir araştırmaya göre, köpek sahibi olanlar köpeği olmayanlara göre stresli bir işin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebiliyor. Nedeniyse onlara rahat bir şekilde her şeyi anlatabiliyor olmamız. Çünkü hayvanlar bizleri yargılamayan harika varlıklardır.
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Sosyalleştirir
Chicago Üniversitesi araştırmacıları köpek sahibi olmanın insanları daha az izole ve yalnız hissettirdiğini ortaya koymuştur. Çünkü köpeğinizi gezdirmeye çıkardığımızda birçok insanla karşılaşırız. Ve onu sevmek isteyenlerle iletişime geçeriz.