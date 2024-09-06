Konserve yaparken dikkat! Doğru hazırlanmayan konserveler ölüme neden olabiliyor

Öte yandan taze fasulye, bamya gibi mevsim sebzelerinden konserve yapmak pek uygun değil. Bu sebzeler yüksek pH değerine sahip olduklarından konserve olarak saklanmasında zehirlenme riski domates soslarına göre çok ama çok daha fazladır. Bu sebzeleri konserve olarak değil derin dondurucu da saklamak gıda güvenliği açısından daha uygun bir yöntemdir. Tüm bu konulara hassasiyetle dikkat edildiği takdirde oda sıcaklığında 2 sene dayanım sağlanır.