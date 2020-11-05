Kömür (Karbon) Sabunu İle Tanışın! İşte Kömür Sabununun 9 Faydası...
Kömür sabununu daha önce duymuş muydunuz? Garip gelse de aslında kömür birçok cilt bakım ürününün ana bileşenidir ve cilt için pek çok fayda sağlar. Gelin bu ilginç ürünü daha yakından tanıyalım...
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1
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Kömür sabunu nedir?
Kömür, aslında binlerce yıldır tıbbi olarak aktif bir şekilde kullanılıyor. Eski Mısırlılar kömürü yaraları temizlemek için, Hindular suyu arıtmada kullandılar. Ayrıca, 18. yüzyılda eczacılar ve kimyagerler, toksinlerden korunmak için kömür üzerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Günümüzde ise aktif karbon, su filtrelerinde ve zehirlenmelerde bir tür panzehir olarak kullanılıyor.
2
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Son zamanlarda işlenmiş haliyle karşımıza çıkan kömür, sağladığı cilt faydaları nedeniyle oldukça popüler. Garip gelebilir, ancak aktif karbon, dünya çapında doğal sabun ve temizleyicilerin önemli bir bileşeni olarak kullanılmaya başlandı. Peki kömür sabununu hayatımızın bir parçası haline getiren faydaları neler?
3
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Yağlı cildi iyileştirir
Yağlı bir cilde sahipseniz, tedavi etmenin sayısız yolunu denemekten bıkmış olabilirsiniz. Kömür sabunu ciltteki kirle birlikte fazla yağı emer ve size yağsız bir görünüm kazandırır. Ayrıca istenmeyen yağları yüzden etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olur.
4
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Akne tedavisinde faydalıdır
Aktif kömür sabununun sivilce tedavisinde de oldukça faydalı olduğu bilinir. Sadece toksinlerin atılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ciltteki kirleri de gidererek akne tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, akneden kaynaklanan lekelerin giderilmesinde etkilidir.
5
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Gözenekleri küçültür
Dışarıda çok fazla duman, toz ve kire maruz kalıyorsanız, bu durum gözeneklerinizi daha belirgin hale getirebilir. Kömür sabunu gözenekleri temizlemede ve genişleyen gözenekleri sıkılaştırmada fayda sağlar.
6
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Cildi sıkılaştırır
Cildin esnekliğini kaybetmesi, yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. Bunun için, çok geçmeden gerekli adımları atmak önemlidir. Kömür, cildi hızlı bir şekilde daha sıkı hale getirecek etkiye sahiptir.
7
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Her cilt tipine uygun
Bakım ürünlerini kullanılırken cildinize uyum sağlayabilmesi de oldukça önemli. Kömür sabunu her cilt tipine uygundur. Bir yandan yağlı ciltteki fazla yağı alırken diğer yandan kuru cildi nemlendirip besler. Ayrıca hassas ciltlerde yüzdeki cilt alerjilerini ve kızarıklığı etkili bir şekilde tedavi eder.
8
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Erken yaşlanmayı önler
Kömür sabunu erken yaşlanmayı durdurmanın etkili bir yoludur. Kırışıklıkları ve ince çizgileri gidermeye yardımcı olur, böylece yaşlı görünmenizi ve donuk, yorgun bir cilde sahip olmanızı engeller.
9
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Cilt kusurlarını temizler
Düzenli olarak kömür sabununun kullanımı, lekesiz bir cilt için harika sonuçlar getirebilir. Yine, ciltteki kirleri ve toksinleri etkili bir şekilde temizleyerek pürüzsüz bir görünüme ulaştırır.
10
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Sedef hastalığını tedavi eder
Mükemmel bir eksfoliye edici olan kömür sabunu, ölü deri hücrelerinin yanı sıra sedef hastalığı ve egzamayı da tedavi etmeye yardımcı olur. Kuru, çatlamış ciltleri iyileştirmede etkilidir. Bazı durumlarda hastalığın tekrar etmesini de engeller.
11
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Kepek sorununu giderir
Kömür sabunu, aynı zamanda şampuan olarak işlev görme özelliğine sahiptir. Şampuan olarak kullanıldığında kepek ve kuru saç derisi gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur.