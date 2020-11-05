Kömür (Karbon) Sabunu İle Tanışın! İşte Kömür Sabununun 9 Faydası...

Kömür sabunu nedir? Kömür, aslında binlerce yıldır tıbbi olarak aktif bir şekilde kullanılıyor. Eski Mısırlılar kömürü yaraları temizlemek için, Hindular suyu arıtmada kullandılar. Ayrıca, 18. yüzyılda eczacılar ve kimyagerler, toksinlerden korunmak için kömür üzerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Günümüzde ise aktif karbon, su filtrelerinde ve zehirlenmelerde bir tür panzehir olarak kullanılıyor.