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GeriGüzellik Reçeteleri Kömür (Karbon) Sabunu İle Tanışın! İşte Kömür Sabununun 9 Faydası...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kömür (Karbon) Sabunu İle Tanışın! İşte Kömür Sabununun 9 Faydası...
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

Kömür (Karbon) Sabunu İle Tanışın! İşte Kömür Sabununun 9 Faydası...

Kömür sabununu daha önce duymuş muydunuz? Garip gelse de aslında kömür birçok cilt bakım ürününün ana bileşenidir ve cilt için pek çok fayda sağlar. Gelin bu ilginç ürünü daha yakından tanıyalım...

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1Kömür sabunu nedir
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Kömür sabunu nedir?

Kömür, aslında binlerce yıldır tıbbi olarak aktif bir şekilde kullanılıyor. Eski Mısırlılar kömürü yaraları temizlemek için, Hindular suyu arıtmada kullandılar. Ayrıca, 18. yüzyılda eczacılar ve kimyagerler, toksinlerden korunmak için kömür üzerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Günümüzde ise aktif karbon, su filtrelerinde ve zehirlenmelerde bir tür panzehir olarak kullanılıyor.

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Son zamanlarda işlenmiş haliyle karşımıza çıkan kömür, sağladığı cilt faydaları nedeniyle oldukça popüler. Garip gelebilir, ancak aktif karbon, dünya çapında doğal sabun ve temizleyicilerin önemli bir bileşeni olarak kullanılmaya başlandı. Peki kömür sabununu hayatımızın bir parçası haline getiren faydaları neler?

3Yağlı cildi iyileştirir
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Yağlı cildi iyileştirir

Yağlı bir cilde sahipseniz, tedavi etmenin sayısız yolunu denemekten bıkmış olabilirsiniz. Kömür sabunu ciltteki kirle birlikte fazla yağı emer ve size yağsız bir görünüm kazandırır. Ayrıca istenmeyen yağları yüzden etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olur.

4Akne tedavisinde faydalıdır
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Akne tedavisinde faydalıdır

Aktif kömür sabununun sivilce tedavisinde de oldukça faydalı olduğu bilinir. Sadece toksinlerin atılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ciltteki kirleri de gidererek akne tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, akneden kaynaklanan lekelerin giderilmesinde etkilidir.

5Gözenekleri küçültür
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Gözenekleri küçültür

Dışarıda çok fazla duman, toz ve kire maruz kalıyorsanız, bu durum gözeneklerinizi daha belirgin hale getirebilir. Kömür sabunu gözenekleri temizlemede ve genişleyen gözenekleri sıkılaştırmada fayda sağlar.

6Cildi sıkılaştırır
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Cildi sıkılaştırır

Cildin esnekliğini kaybetmesi, yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. Bunun için, çok geçmeden gerekli adımları atmak önemlidir. Kömür, cildi hızlı bir şekilde daha sıkı hale getirecek etkiye sahiptir.

7Her cilt tipine uygun
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Her cilt tipine uygun

Bakım ürünlerini kullanılırken cildinize uyum sağlayabilmesi de oldukça önemli. Kömür sabunu her cilt tipine uygundur. Bir yandan yağlı ciltteki fazla yağı alırken diğer yandan kuru cildi nemlendirip besler. Ayrıca hassas ciltlerde yüzdeki cilt alerjilerini ve kızarıklığı etkili bir şekilde tedavi eder.

8Erken yaşlanmayı önler
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Erken yaşlanmayı önler

Kömür sabunu erken yaşlanmayı durdurmanın etkili bir yoludur. Kırışıklıkları ve ince çizgileri gidermeye yardımcı olur, böylece yaşlı görünmenizi ve donuk, yorgun bir cilde sahip olmanızı engeller.

9Cilt kusurlarını temizler
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Cilt kusurlarını temizler

Düzenli olarak kömür sabununun kullanımı, lekesiz bir cilt için harika sonuçlar getirebilir. Yine, ciltteki kirleri ve toksinleri etkili bir şekilde temizleyerek pürüzsüz bir görünüme ulaştırır.

10Sedef hastalığını tedavi eder
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Sedef hastalığını tedavi eder

Mükemmel bir eksfoliye edici olan kömür sabunu, ölü deri hücrelerinin yanı sıra sedef hastalığı ve egzamayı da tedavi etmeye yardımcı olur. Kuru, çatlamış ciltleri iyileştirmede etkilidir. Bazı durumlarda hastalığın tekrar etmesini de engeller.

11Kepek sorununu giderir
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Kepek sorununu giderir

Kömür sabunu, aynı zamanda şampuan olarak işlev görme özelliğine sahiptir. Şampuan olarak kullanıldığında kepek ve kuru saç derisi gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur.

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