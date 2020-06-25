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GeriAşk Komik Erkeklerle Çıkmak İçin 4 Sebep
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Komik Erkeklerle Çıkmak İçin 4 Sebep
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Komik Erkeklerle Çıkmak İçin 4 Sebep

İyi bir görünüm sonradan edilinebilir ancak zeka ve iyi bir mizah anlayışı doğuştandır! İşte bu yüzden 'Yunan heykeli' gibi erkeklerin size üzmesine izin vermek yerine komik erkeklerle çıkmak için 4 sebebi sıraladık.

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1
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Erkeklerde seksi bir çene, kaslı bir vücut, muhteşem hatlar görünce beğenmeyen kadın yoktur, doğru. Ancak tüm bunlar bir ilişkiyi ilerletmek için yeterli değil. Dış görünüş, hiçbir zaman tek başına anlamlı olmuyor.

2
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Sevgilinizin sıkı kaslara sahip olması için düzenli spora gitmesi yeterli ancak zeki ve espri yeteneği gelişmiş bir partneri sonradan edinemezsiniz. Komik erkeklerle çıkmanız için 4 nedeni açıklıyoruz!

3Enerjinizi yükseltirler
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Enerjinizi yükseltirler

İlişkiler dönem dönem yorucu olabilir, çiftler farkında olmadan birbirlerini yıpratabilirler. Aranızda soğuk rüzgarlar eserken yapılan küçük bir espri, bir anda tüm gerilimi yok edebilir. Bunu da en iyi yapan kişiler; komik erkeklerdir.

4Yatakta daha iyiler
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Yatakta daha iyiler

Bunu biz değil, araştırmalar söylüyor. 44 kadın ile yapılan bir araştırma, komik partnerlere sahip kadınların daha güçlü orgazmlar yaşadığını ortaya koydu. Yani kaliteli espri anlayışı sadece kadınları etkilemekle kalmıyor, yatak odasında da doyuma ulaştırıyor.

5Espri bir yetenektir
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Espri bir yetenektir!

Yolda gördüğünüz erkeklerin yarısından fazlasının komik olabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu biliyor musunuz? Espri yeteneği gelişmiş bir erkek bulduysanız, şanslısınız demektir.

6Zekidirler
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Zekidirler

Kaliteli bir mizah anlayışı, yaratıcı zeka ürünüdür. İyi espriler yapabilmek için hızlı kavrama ve analiz yeteneğine, pratik bir zekaya sahip olmanız gerekir. Komik bir erkekle çıkmak demek aynı zamanda zeki bir sevgilinizin olduğu anlamına da gelir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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