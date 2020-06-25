Komik Erkeklerle Çıkmak İçin 4 Sebep

Yatakta daha iyiler Bunu biz değil, araştırmalar söylüyor. 44 kadın ile yapılan bir araştırma, komik partnerlere sahip kadınların daha güçlü orgazmlar yaşadığını ortaya koydu. Yani kaliteli espri anlayışı sadece kadınları etkilemekle kalmıyor, yatak odasında da doyuma ulaştırıyor.