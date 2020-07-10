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GeriBeslenme Önerileri Kolajen Bombası: Kemik Suyunun Cilde Müthiş Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kolajen Bombası: Kemik Suyunun Cilde Müthiş Faydaları
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Kolajen Bombası: Kemik Suyunun Cilde Müthiş Faydaları

Son yıllarda kolajenin cilt için önemini daha iyi kavramaya başladık. 'cildin yapı taşı' olarak adlandırılan kolajeni, takviye olarak almanın yanı sıra doğal yollarla da tüketebilirsiniz. Bu doğal kolajen kaynaklarının başında da kemik suyu geliyor.

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Uzmanların, faydalarını anlata anlata bitiremediği, deyim yerindeyse bir kolajen bombası olan kemik suyunun cilde faydalarına bakalım...

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Özellikle yaz aylarında tatil sezonunun açılmasıyla beraber birçok kişi fazla kilolarından hızlıca kurtulmak için, kısa zamanda çok kilo vermeyi vadeden şok diyetlere başvuruyor. Ancak bu şok diyetler, tek başına diyet yapmak ya da sadece spor yapmak kilo vermeye yetmiyor.

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Doğru beslenmemek, aşırı şeker ve tuz tüketimi, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi pek çok etken sıkı bir vücuda sahip olmanın önüne geçiyor. Sağlıklı, fit olmanın yolu şüphesiz ki doğru beslenmeden geçiyor. "Tüm bunların kemik suyu ile, kolajen ile, cilt ile ne ilgisi var?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

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Marketlerde satılan paketli gıdaların pek çoğu cildimize zarar veriyor. Yüksek şeker ve tuz oranları ile cilt yapımızda proteinleri emiyor, sıkı bir görünüme engel oluyor. Sıkı bir cilt için ise kolajenden zengin gıdaların tüketilmesi gerekiyor. İşte bu noktada devreye kemik suyu giriyor. Uzmanlar, sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu içilmesini öneriyor.

5Peki kemik suyu cilde ne gibi faydalar sağlıyor
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Peki kemik suyu cilde ne gibi faydalar sağlıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kemik suyu güçlü bir kolajendir. Bu özelliği ile cilt yenilenmesine önemli bir katkıda bulunuyor.

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Kemik suyu içerdiği prolin glutamin gibi kolajenin yapısını oluşturan aminoasitler sayesinde vücuttaki dokuların ve özellikle cilt ve kas dokusunun onarımını ve yenilenmesini sağlıyor. Cildin daha sıkı, canlı bir görünümde olmasını destekliyor.

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Kemik suyundan yapılmış çorbaları beslenme listenize haftada 1-2 gün dahil edebilirsiniz. Ancak kemiği çok uzun süre kaynatmamaya dikkat edin. Uzun süre kaynatılması, kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin açığa çıkmasına neden olabiliyor. Bu sebeple kemik suyunu maksimum 3-4 saat kaynatmak yeterli olacaktır.

8Cilt dostu diğer besinler neler
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Cilt dostu diğer besinler neler?

Cilde etki eden pek çok sebze ve meyve bulunuyor. Ancak biz en etkili 3 besini anlatacağız.

9Avokado:
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Avokado:

'En sağlıklı meyve' unvanına sahip olan avokado, içerisinde sağlıklı yağları ve güçlü antioksidan bileşikleri barındıran müthiş bir besindir. Yapılan araştırmalar avokadonun içerdiği sağlıklı yağların cildin yenilenmesi konusunda etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca avokado tüketimine özen gösterilerek yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün.

10Yeşil çay:
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Yeşil çay:

Kilo vermeye yardımcı olmasıyla bilinen yeşil çay, vücudun toksinlerden arındırılması ve metabolizmayı hızlandırma konusundaki etkileri ile ön plana çıkıyor. Yeşil çayda bulunan 'kateşin' adlı güçlü antioksidan bileşikler, cildi koruyor ve nemliliğini arttırıyor.

11Su:
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Su:

Susuz bir yaşam düşünmek mümkün mü? Su, tüm vücudumuzun yüzde 60- 65’lik kısmını oluşturan bir süper besindir.Daha nemli, canlı ve parlak bir cildin en temel sırrı kesinlikle yeterli miktarda su tüketmektir. Öte yandan yetersiz su tüketimi, birçok cilt problemini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, erkeklerin günlük 2.5 litre, kadınların ise günlük 2 litre civarında su tüketmeleri gerektiğini söylüyor.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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