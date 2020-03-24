Koç Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri

YAY Bu yeniay ile kendinizi çok romantik duygular içinde hissedebilirsiniz. Aslında şu an sahne önünde olmak olsa da sizler şu an ki dünya koşullarında bunun nasıl olacağını bilemiyor olabilirsiniz. Eski bir ilişkinize yeniden şans vermek için güzel bir fırsat olabilir. Her ne kadar şu an kendinizi özgür hissetmiyor olsanız da bu fikirlerinizin yok olması anlamına gelmez. Hiçbir şey sizin yaratıcılığınıza zincir vuramaz. Şimdi heyecan verici projelerinizden birini gerçekleştirmek için biraz enerji harcamanın ve umarım tam zamanlı olmasını sağlamanın tam zamanı! Zor bir durumun ortasında olabiliriz ama sizin yaramazlığınıza ve iyimserliğinize fazlasıyla ihtiyacımız var. En çatık yüzleri bile gülümsetebilirsiniz.