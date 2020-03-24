Koç Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri

24 Mart 2020 tarihinde saat 12:20 civarlarında 4 derece Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay, yaralı şifacı olarak bilinen asteroit Chiron’un en aktif olduğu bir yeni ay diyebiliriz. Peki bu yeni ayın burçlara etkileri ne olacak?
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1
Uzman Astrolog Aygül Aydın Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın burçlara etkilerini anlattı...
İŞTE KOÇ YENİ AYININ BURÇLARA ETKİLERİ...
2
KOÇ
Bu yeniay sizlerin yeniayıdır. Kendinize yeni yollar ve yöntemler belirlemelisiniz. Yeniay size kişiliğinizin yeni bir vizyonunu sunuyor. Bu yeni bir başlangıcını da ifade edebilir. Hayatınızda şu an için gelişen büyük değişimlerin içinde en önemli görünen durum kariyerinizle ilgili görülmektedir. Aslında şu an gelişen her olay sizin için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki adımınızın ne olduğuna karar vermektir. Size uygun yolu seçin! Kendinize karşı dürüst kalmak, arkadaşlıklar için de sizi her zaman doğru yönde yönlendirecektir. Sizi olumsuza çeken insanlardan artık arınma ve kendinizi yeniden doğurma zamanı diyebiliriz.
3
BOĞA
Bu yeniay sizlerin en derin duygusal yaralarınızın bazılarını yüzeye çıkartabilir. Kıyıya vurmuş bir gemi gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Bu fırtınayla yüzleşmekten korkmayın. Her şey şu an duruyor. Duran sırf siz değilsiniz ama diğer duran herkese göre daha iyi durumda olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu sosyal mesafe en çok size kolay olacak. Kariyer hayatınızdaki kaygıları büyütmeyin. Vizyonunuza dikkat edin. Geleceğin yapılanmasını şu an yapabilirsiniz. Yalnız olmayı keşfetmek için kendinize zaman tanıyın.
4
İKİZLER
Bu yeniay ile dış dünyayla bağlantı kurarak geçmiş bir ilişkinize yeni bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bugün kendinize yeni bir motivasyon getirmek için arkadaşlarınızla canlı bir Skype eğitim sınıfına bağlanın. İlham verici meslektaşlarınız veya arkadaşlarınızla fikirlerinizi çok sayıda kısa mesaj ve görüntülü sohbet ile onurlandırın. Arkadaşlığınızı şimdi yeniden değerlendirin. Kriz zamanları gerçekten insanların gerçek renklerini gösterebilir. Biraz daha dürtülerinize dikkat edin.
5
YENGEÇ
Yeni ay, kişisel hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden sürece güvenin. Şimdi, hayalleriniz ve arzularınızla bağlantı kurmak ve birbirinizi en iyi şekilde nasıl destekleyeceğinize dair bir plan hazırlamak için iyi bir zaman. Özellikle bu fırtınalı zamanlarda daha doğru olacaktır. Yeni bir işe başlamak için hazırlanmaya başlamak bu yeniayın en güzel konusudur. CV'nizi düzenlemek için bu zamanı evde kullanın. Linkedin hesabınızı ve tüm sosyal medya hesaplarınızı profesyonel ilgi alanlarınızı yansıtacak şekilde güncelleyin. Sizi harekete geçiren ve umutlandıran dostlarınızla bağlantı kurun. Ayağa yeniden kalmanın ve kazanmanın tam zamanı.
6
ASLAN
Bu yeni ay, gelecekte kariyer yolunuzda size yardımcı olabilecek yeni bir beceri öğrenmek için zaman harcamak adına harika bir fırsattır. Online bir kursa katılın, ücretsiz YouTube videolarını izleyin veya pratik yapın. Kısa sürede özgeçmişinize eklemek için yeni bir alanınız olması için gayret edin. Şu an işler istediğiniz gibi gitmiyor olsa da iddialı arayışlarınıza biraz olsun ara verin. Son zamanlarda oldukça değiştiğinizi fark ediyorsunuz bu yeni ay bu gerçeği güçlendiriyor. Arkadaşlıklarınızın ideallerinizi yansıttığından emin olun.
7
BAŞAK
Bu yeniay ile birlikte profesyonel bir hayat biçimi içine geçiyor olabilirsiniz. Bazı krizleri yönetmek ya da parasal konularda bazı engellenmeler yaşamak mümkün olabilir. Ülke olarak zaten bulunduğumuz durumlar ortada. Sizlerde bu durumların verdiği aksaklıkları şu an için biraz daha fazla hissediyor olabilirsiniz. Sınırları belirlemek şu anda önemlidir, ihtiyaçlarınızı önce belirtin. Çevrenizden fikirler almaya açık olun. Bu evde geçen hazırlık sürecini gelecekte çok daha iyi bir fırsat haline dönüştürün.
8
TERAZİ
Bu yeniay ile ilişkilerde bazı gelgitleri hissedebilirsiniz. Bundan korkmayın. Çünkü değişim genellikle iyi bir şeydir. İlişkiler de değişikliklere uyum sağlayın.Dikkatli olun, çünkü bu ay kuracağınız ilişkiler ya da iş birlikleri çok önemli olabilir. Yararlı bir profesyonel ilişkinin tohumlarını ekiyor olabilirsiniz. Tüm bunlar olduğunda, dışarı çıkma zamanı geldiğinde sosyal bir zirve içinde rolünüzde en iyi yerde olabilirsiniz. Şimdi yatırımlarını yapın.
9
AKREP
Bu yeniay işlerinizin yoluna girmesine yardımcı olacaktır. İlişkilerde kendinizi bir kaosun içinde hissediyor gibi olabilirsiniz ama istikrarlı ve sakin duruşunuz size kazandıracaktır. İş sizi strese sokabilir, bu nedenle kişisel bakıma öncelik verin ve gerektiğinde mola verin. Dışarıda şu an yürümek mümkün olmasa da ev içinde kaslarınızı ve zihninizi harekete geçirmek için hafif egzersizler yapın. Alamadığınız ya da iptal edilen ödemelerinizin sizi stres yapmasına izin vermeyin. Bunların hepsini zamanı gelince alacaksınız. Şu an sadece acele etmeyin.
10
YAY
Bu yeniay ile kendinizi çok romantik duygular içinde hissedebilirsiniz. Aslında şu an sahne önünde olmak olsa da sizler şu an ki dünya koşullarında bunun nasıl olacağını bilemiyor olabilirsiniz. Eski bir ilişkinize yeniden şans vermek için güzel bir fırsat olabilir. Her ne kadar şu an kendinizi özgür hissetmiyor olsanız da bu fikirlerinizin yok olması anlamına gelmez. Hiçbir şey sizin yaratıcılığınıza zincir vuramaz. Şimdi heyecan verici projelerinizden birini gerçekleştirmek için biraz enerji harcamanın ve umarım tam zamanlı olmasını sağlamanın tam zamanı! Zor bir durumun ortasında olabiliriz ama sizin yaramazlığınıza ve iyimserliğinize fazlasıyla ihtiyacımız var. En çatık yüzleri bile gülümsetebilirsiniz.
11
OĞLAK
Bu yeniay, aile üyelerinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle iletişim kurmak için mükemmel bir zamandır. Evde daha fazla zaman geçirmek, bir araya gelmek ve evinizdeki herkesle bağ kurmak anlamına gelir, bu yüzden fırsattan yararlanın! Sürekli çalıştınız ve sürekli ürettiniz. Şimdi biraz daha duygusal olarak romantik bakış açılarınızla yeni derin zincirler geliştirmeniz için gerçekten cesur bir fırsatlar içinde olabilirsiniz. Güvenlik açıklarınızı masaya koymak, duygularınızı gerçek anlamda konuşmak için doğru bir zaman. İlişkinizde sağlam temeller oluşturabilirsiniz. İster evden çalışın, isterse işten sonuç olarak kendinizle ilgilenmelisiniz. Mobilyaları ve bahar temizliğini yeniden düzenleyerek evinizi güzelleştirin.
12
KOVA
Bu yeni ay iletişimi artırmak için doğru bir zamanlama olabilir. Şu an sosyal mesafe içinde olduğumuz bu günlerde bunu online yapmanız doğru olacaktır. Şu sıralar eminim ki fazladan zamanınız var ve sinir bozucu küçük ayrıntılarla başa çıkmak çok zor olmayacaktır. Bu yüzden her detayla ilgilenin ve bundan kaçmayın. Maillerinizi takip etmek ve yapılacaklar listenizi yeniden düzenlemek sizlere sıkıcı geliyor olsa da bunları toparlamak sonrası için çok güzel olacaktır. Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmeniz partneriniz tarafından yanlış bir anlaşılmaya gidebilir. Bazı insanlar için dedikodu faktörünü kesinlikle artırabilir, bu yüzden orada zamanınızı sınırlayın ve şimdi olumsuz konuşmalardan uzak kalın.
13
BALIK
Bu yeniay ile birlikte bazı ufak tefek krizleri yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Stresli bir zihni yatıştırmak için en iyi yapacağınız şey kendinize yeni uğraş alanları bulmanızdır. Partnerinizin finansal durumlarına karşı yeni önlemler almanız gerekebilir. Bütçenizi belirlemek ve gelirinizdeki herhangi bir değişikliğe hazırlanmak için bu ekstra zamanı kullanın. Değer verdiğiniz şeyde yeni bir şey inşa ediyorsunuz. Kendi kendine yardım ve düşünme yoluyla daha derin bir benlik duygusu oluşturmaya odaklanma zamanı.