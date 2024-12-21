Koç burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Koç burçları, 21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğarlar, gürültülü, gururlu, güçlü ve cesurdurlar. Zodyak'ın ‘bebeğidirler’. Koçlar tüm dikkatinizi, sadakatinizi ve onları eğlendirme kapasitenizi isterler. Çok çabuk sıkılırlar.

Koç burcunun çok sıcak ve tutkulu bir doğası vardır. Mars'ın yöneticisi onları rekabetçi ve dolu dolu yapar. Büyük bir varlıkları vardır, bir odayı aydınlatabilirler. Ve çoğunlukla, diğer insanları gerçekten önemsedikleri için etrafta olmak çok hoştur. Sadece onlarla rekabete girmeyin, çünkü bunun nasıl sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz.