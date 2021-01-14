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GeriSosyal Medya Kızlarıyla İkiz Gibi Olan Ünlü Anneler
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>Kızlarıyla İkiz Gibi Olan Ünlü Anneler
Sosyal Medya
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Instagram

Kızlarıyla İkiz Gibi Olan Ünlü Anneler

Bazı ünlü anneler ve kızları o kadar çok benziyor ki görenler "Resmen kendini klonlamış!" demekten kendini alamıyor.

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Kızlarıyla neredeyse ikiz kadar benzeyen ünlü anneler...

2Cindy Crawford - Kaia Gerber
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Cindy Crawford - Kaia Gerber

90'lı yılların efsane modellerinden Cindy Crawford, tahtını kızına devretti. Kaia Gerber, görünüş olarak annesine benzemekle kalmıyor, erken yaşta başladığı modellikte de kariyer basamaklarını tıpkı annesi gibi hızla tırmanıyor.

3Gisele Bündchen - Vivian Lake Brady
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Gisele Bündchen - Vivian Lake Brady

Brezilyalı model Gisele Bündchen'in kızı Vivian henüz sekiz yaşında olsa da güzeller güzeli annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

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Bündchen, sosyal medyada kızıyla beraberken paylaştığı karelerle de bu benzerliği gözler önüne seriyor. Özellikle profilden çekilmiş bu fotoğrafta anne-kız birbirlerinin kopyası gibi görünüyor.

5Yolanda Hadid - Gigi Hadid
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Yolanda Hadid - Gigi Hadid

Süper model kardeşler Gigi-Bella Hadid, kariyerlerinde annesinin izinden gitmeyi tercih edenlerden. Eski model Yolanda Hadid, sadece kariyer anlamında değil görünüş anlamında da kızlarıla çok benziyor. Özellikle Yolanda Hadid ile Gibi Hadid'i yan yana görenler anne-kız değil, abla-kardeş sanıyor!

6Yolanda Hadid - Bella Hadid
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Yolanda Hadid - Bella Hadid

Gigi Hadid kadar olmasa da Bella Hadid'i de annesine benzetenler var. Aslında sarışın olan ama ablasından farklılaşmak, aynı görünmemek için saçlarını koyu renge boyayan Bella, bu görüntüsüyle ilk bakışta annesine benzetilmiyor olabilir. Ancak biraz dikkatli bakarsanız onun da annesi Yolanda'ya fazlasıyla benzediğini görebilirsiniz.

7Lisa Bonet - Zoe Kravitz
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Lisa Bonet - Zoe Kravitz

Oyuncu Lisa Bonet ile en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu olan kızı Zoe'yi birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız! Ten renkleri, saçları, dudakları, gözleri, burunları... Anne-kızın benzemeyen tek bir noktası dahi yok!

8Reese Witherspoon - Ava Elizabeth Phillippe
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Reese Witherspoon - Ava Elizabeth Phillippe

ABD'li oyuncu Reese Witherspoon da deyim yerindeyse kendini klonlayan isimlerden... Ünlü oyuncu Noel'de kızı Ava ile beraber olduğu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmış, benzerleri ile herkesi şaşkına çevirmişti.

9Gwyneth Paltrow - Apple Martin
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Gwyneth Paltrow - Apple Martin

Oyuncu Gwyneth Paltrow, Chris Martin ile evliliğinden olan kızı Apple Martin ile bir hayli benziyor. Apple, sarı saçları, renkli gözleri ve açık teni ile annesinin 16 yaşındaki hali gibi.

10Goldie Hawn - Kate Hudson
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Goldie Hawn - Kate Hudson

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Goldie Hawn, meslek seçiminde çocuğuna ilham olan annelerden... Hawn'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Kate Hudson ile benzerliği gözden kaçmayacak kadar fazla.

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