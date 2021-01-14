Kızlarıyla İkiz Gibi Olan Ünlü Anneler

Yolanda Hadid - Bella Hadid Gigi Hadid kadar olmasa da Bella Hadid'i de annesine benzetenler var. Aslında sarışın olan ama ablasından farklılaşmak, aynı görünmemek için saçlarını koyu renge boyayan Bella, bu görüntüsüyle ilk bakışta annesine benzetilmiyor olabilir. Ancak biraz dikkatli bakarsanız onun da annesi Yolanda'ya fazlasıyla benzediğini görebilirsiniz.