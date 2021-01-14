Kızlarıyla İkiz Gibi Olan Ünlü Anneler

Bazı ünlü anneler ve kızları o kadar çok benziyor ki görenler "Resmen kendini klonlamış!" demekten kendini alamıyor.
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Kızlarıyla neredeyse ikiz kadar benzeyen ünlü anneler...
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Cindy Crawford - Kaia Gerber
90'lı yılların efsane modellerinden Cindy Crawford, tahtını kızına devretti. Kaia Gerber, görünüş olarak annesine benzemekle kalmıyor, erken yaşta başladığı modellikte de kariyer basamaklarını tıpkı annesi gibi hızla tırmanıyor.
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Gisele Bündchen - Vivian Lake Brady
Brezilyalı model Gisele Bündchen'in kızı Vivian henüz sekiz yaşında olsa da güzeller güzeli annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.
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Bündchen, sosyal medyada kızıyla beraberken paylaştığı karelerle de bu benzerliği gözler önüne seriyor. Özellikle profilden çekilmiş bu fotoğrafta anne-kız birbirlerinin kopyası gibi görünüyor.
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Yolanda Hadid - Gigi Hadid
Süper model kardeşler Gigi-Bella Hadid, kariyerlerinde annesinin izinden gitmeyi tercih edenlerden. Eski model Yolanda Hadid, sadece kariyer anlamında değil görünüş anlamında da kızlarıla çok benziyor. Özellikle Yolanda Hadid ile Gibi Hadid'i yan yana görenler anne-kız değil, abla-kardeş sanıyor!
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Yolanda Hadid - Bella Hadid
Gigi Hadid kadar olmasa da Bella Hadid'i de annesine benzetenler var. Aslında sarışın olan ama ablasından farklılaşmak, aynı görünmemek için saçlarını koyu renge boyayan Bella, bu görüntüsüyle ilk bakışta annesine benzetilmiyor olabilir. Ancak biraz dikkatli bakarsanız onun da annesi Yolanda'ya fazlasıyla benzediğini görebilirsiniz.
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Lisa Bonet - Zoe Kravitz
Oyuncu Lisa Bonet ile en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu olan kızı Zoe'yi birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız! Ten renkleri, saçları, dudakları, gözleri, burunları... Anne-kızın benzemeyen tek bir noktası dahi yok!
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Reese Witherspoon - Ava Elizabeth Phillippe
ABD'li oyuncu Reese Witherspoon da deyim yerindeyse kendini klonlayan isimlerden... Ünlü oyuncu Noel'de kızı Ava ile beraber olduğu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmış, benzerleri ile herkesi şaşkına çevirmişti.
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Gwyneth Paltrow - Apple Martin
Oyuncu Gwyneth Paltrow, Chris Martin ile evliliğinden olan kızı Apple Martin ile bir hayli benziyor. Apple, sarı saçları, renkli gözleri ve açık teni ile annesinin 16 yaşındaki hali gibi.
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Goldie Hawn - Kate Hudson
ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Goldie Hawn, meslek seçiminde çocuğuna ilham olan annelerden... Hawn'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Kate Hudson ile benzerliği gözden kaçmayacak kadar fazla.