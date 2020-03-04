Kıvırcık Saçlılar İçin Saç Bakım Maskeleri

Birçok kadın saçlarını kıvırcıklaştırmak için türlü araç-gereç, değişik yöntem ve ısıya ihtiyaç duyarken siz onlara zaten sahipsiniz! Buna rağmen, söz konusu dolaşıklığı açmak olduğunda, bu güzel kıvırlara sahip olmak sıkıntı yaratabiliyor. Evde kendiniz yapıp uygulayabileceğiniz birtakım doğal yöntemler sayesinde ısı kullanmadan saçlarınıza bakım yapabilir ve parlaklık kazandırabilirsiniz.
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1
Kozmetik marketlerde satın alabileceğiniz yığınla pahalı ürün mevcut fakat içeriğini bilmediğiniz ürünler saçlarınıza telafisiz zararlar verebilir. Bu yazıda sizinle, evde rahatlıkla malzemelerini bulabileceğiniz ve yapabileceğiniz, kıvırcık saçlara uygun karışımları paylaşacağız.
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Avokado ve Hindistan Cevizi Yağı Maskesi
Bu maske saçınıza doğal bir ışıltı vermek ve onları güçlendirmek için harika bir seçenek. Hindistan cevizi yağı saçlardaki kuruluğu giderir ve saça parlaklık kazandırır. Protein bakımından çok güçlü olan avokado ise kuru ve yıpranmış saçı yenileyici özelliğe sahiptir.
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Tarif:
Yarım avokadoyu ezin ve üzerine iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Karışımı saçınızın tamamına ve kafa derinize uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.
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Bal ve Zeytinyağı Maskesi
Kuru kıvırcık saçlara sahip olanlar için zeytinyağı çok iyi bir seçenek. Bal ise saçlarınızı nemlendirir ve kırılmayı önler. Bal doğal bir antioksidan kaynağıdır ve kafa derinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu iki madde bir araya gelerek kıvırcık saçlarınız için harika bir bileşen oluşturuyor!
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Tarif:
3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı bir araya getirip karıştırın. Saç derinize ve saçınıza, özellikle de saçınızın uç kısımlarına uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra durulayın ve şampuanlayın.
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Muz ve Yoğurt Maskesi
Kıvırcık saçlar, özellikle kış aylarında, neredeyse kontrolümüz dışına çıkarlar. Bu maskenin saçınız için mucizeler yaratacağının garantisini verebiliriz. Muzun ciddi oranda nemlendirme özelliği vardır ve saçlarınıza ışıltı verir. Yoğurt ise protein bakımından zengindir ve laktik asit içerir; bu sayede saç derinizdeki ölü hücreler temizlenir ve saçınız sağlıklı bir şekilde uzamaya başlar.
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Tarif:
Olgunlaşmış bir muzu ve 3 yemek kaşığı yoğurdu alın. Bu iki malzemeyi blender'da iyice karıştırdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın ve karışımı kafa derinizden saç uçlarınıza kadar güzelce uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra durulayın ve şampuanlayın.
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Yumurta Sarısı, Hintyağı ve Biberiye Maskesi
Yumurta sarısı saçın uzamasına yardımcı olan A ve E vitamini, folat ve biyotini bolca barındırır. Hintyağı ise trisinoleik asit açısından zengindir; trisinoleik asit kan dolaşımını kuvvetlendirir ve saçınızın pH oranını dengeler. Saçınızı yumuşatır ve elektriklenmeyi azaltır. Biberiye de hintyağı gibi kan dolaşımını arttırır ve saçınızın uzamasına yardımcı olur.
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Tarif:
1 yumurtanın sarısını, 2 yemek kaşığı hintyağını ve 10-15 damla biberiye yağını karıştırın. 20 dakika bekletin ve ardından şampuanlayın.
10
Tariflerde belirtilen ölçü ve miktarlar saçın uzunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Eğer saçlarınız ortalamadan uzunsa malzemeleri iki katına çıkarmanız gerekebilir; ölçüyü saç uzunluğunuza göre yeterliliği hesaplayarak siz belirleyebilirsiniz.
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Bu maskeleri haftada en az iki kere uygulayın ve değişimi görün –bir daha geç uzama, elektriklenme, kopma, dolaşma gibi problemler yaşamayacaksınız. Dolaşmış haldeki saçlarınız kolaylıkla açılacak ve saçlarınızı keyfinize göre kolaylıkla şekillendirebileceksiniz.