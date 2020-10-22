Kitap Okumaya Başlamak İçin 7 Mükemmel Neden

Okumaya başlamak için aslında çok sayıda neden var, ancak gittiğimiz her yerde karşımıza çıksalar da kitapların gerçekte ne kadar önemli olduğunu ve onlardan ne kadar yararlanabileceğimizin tam olarak farkına varamıyor olabiliriz!
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1
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Bir kitap sizi herhangi bir filmden daha uzun süre meşgul eder, hayal gücünüzü kullanmanızı sağlar ve aynı anda birden fazla şey öğrenmenize yardımcı olur. Elbette, hemen şimdi çok iyi bir kitaba başlamanın tek nedeni bu değil, beklediğinizden daha fazlası için haberimize göz atalım.
2
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Zihninizi açık tutmak için
"Bir kılıcın keskinliğini korumak için bileme taşına ihtiyacı olduğu gibi, zihnin de kitaplara ihtiyacı vardır". İyi bir kitap, sıkıcı bir öğleden sonrayı doldurmanın ilginç bir yolundan daha fazlasıdır. Kitap okurken; her karakter için bir yüz oluşturmaya, sunulan gizemi veya sonraki adımı çözmeye çalışır ve hayal dünyanızda başka bir ortam yaratırsınız. Bunun yanında, hayatın ilerleyen dönemlerinde kullanışlı olabilecek değerli bilgiler edinmiş oluruz.
3
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Kelime haznenizi genişletmek için
Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler… Bu tür kitaplar okumak, sonrasında çok sık kullanmasanız da birkaç yeni sözcük öğrenmenize yardımcı olur. Kendinizi farklı yollarla ifade etmenize ve farklı lehçelerin yanı sıra uzun zamandır unutulmuş, arkaik kelimelere aşina olmanıza olanak tanıyacağından, okumaya başlamak için en kullanışlı nedenlerden biri olmasa da en yararlılarından sayılabilir.
4
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Yaratıcılığınızı artırmak için
Okuduğunuz kitaplar kariyerinizi etkileyebilir. Daha iyi bir yazar, daha iyi sanatçı, daha iyi bir gazeteci olmanıza, hatta hayatınızın ileriki dönemlerinde ne olacağınıza karar vermenize bile yardımcı olabilir!
5
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Böyle bir hedefiniz yoksa bile yine de kitap okumalı mısınız? Tabii ki! Ve filmleri seviyorsanız, kitapları daha çok seveceğinize emin olun. Çünkü kitaplar, size karakterleri ve yerleri sadece sunulduğu gibi kabul etmek yerine kendi başınıza şekillendirme şansı verir.
6
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Yeni maceraların keyfini çıkarmak için
Kaleler, ejderhalar, cesur şövalyeler, fantastik olaylar... Bunların hepsi daha fazla okumaya başlamak için iyi nedenler! İhtiyacınız olan tek şey birkaç iyi kitap ve sonrasında hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz.
7
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İster efsanevi bir ülkede çok uzaklara bir ejderhaya binin, isterseniz de uzay geminize atlayın ve evreni kurtarmak için acele edin… Tarihte önemli anlar üzerine yoğunlaşın ya da kalbinizi kırma riski olmayan bir ilişkide romantizmin tadını çıkarın!
8
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Bilgeliğinizi keşfetmek için
Neden insanlar yaptıkları gibi davranıyorlar, neden doğru çoğu zaman yanlış ve yanlış çoğu zaman doğrudur, arkadaşınız kılık değiştirmiş bir düşman olabilirken, düşmanınızın eli hayata tutunmanızı sağlayabilir… Anlayacağınız gibi, iyi bir kitap bilgelikle doludur, tek yapmanız gereken ona ulaşmanız ve yakalamanız!
9
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Bir kitap, her kahramanın kendi korkularına sahip olduğunu, anti-kahramanların çoğu zaman en cesur olduğunu, zor seçimler söz konusu olduğunda tanrıların bile yanılabileceğini ve bir insan karakterinin bir soğan gibi olduğunu, birçok şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. Tıpkı soğanlar gibi; hepsi iyi değil ya da hepsi çürük değil!
10
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Yeni arkadaşlıklar edinmek için
Şu anda bir kitap almak için daha fazla nedene mi ihtiyacınız var? Pekala, çok iyi tanımadığınız birinin ne tür kitaplardan hoşlandığını öğrenmenin, onu daha iyi tanımak için iyi bir neden olabileceği fikrine ne dersiniz? Sevdiğiniz insanlarla okuduğunuz kitaplar üzerine saatlerce sohbet edebilir ve böylelikle aranızdaki sınırları kaldırabilirsiniz. Ne kadar çok kitap okursanız, ruh eşinizi tanıma olasılığınız o kadar artar.
11
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Yeni bir şey öğrenmek için
Muhteşem dili ve olay örgüleri ile kitaplar sayesinde yeniden tarih bilgilerinizi güncelleyebilir ve sonunda büyük savaşlar, krallar hakkında daha çok şey öğrenebilirsiniz. Sonuçta hepimizin bildiği gibi; tarih, bugünün aynasıdır!