Kitap Okumaya Başlamak İçin 7 Mükemmel Neden

Bir kitap, her kahramanın kendi korkularına sahip olduğunu, anti-kahramanların çoğu zaman en cesur olduğunu, zor seçimler söz konusu olduğunda tanrıların bile yanılabileceğini ve bir insan karakterinin bir soğan gibi olduğunu, birçok şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. Tıpkı soğanlar gibi; hepsi iyi değil ya da hepsi çürük değil!