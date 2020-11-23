Kişisel Bakım, Temizlik ve Sağlık Ürünlerinde %40’a Varan İndirim

1 maske = 1 haftalık nemlendirici serum - c vitamini içeren formülü anında cilt bakımı etkisi ve taptaze ışıldayan bir cilt görünümü sağlar. 1 uygulama için 1 şişe serum içerir. Kağıt maske nemlendirici losyon ile karışıp aktifleştiğinde taze ve etkili bir bakım sağlar. Sadece 15 dakikada dolgun ve pürüzsüz cilt görünümü sağlar..