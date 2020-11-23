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GeriGüzellik Reçeteleri Kişisel Bakım, Temizlik ve Sağlık Ürünlerinde %40’a Varan İndirim
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kişisel Bakım, Temizlik ve Sağlık Ürünlerinde %40’a Varan İndirim
Güzellik Reçeteleri

Kişisel Bakım, Temizlik ve Sağlık Ürünlerinde %40’a Varan İndirim

Bu listeye bakmadan sakın kişisel bakım, temizlik ve sağlık ürünleri alışverişi yapmayın! İşte Amazon'un 'Gülümseten Cuma Haftası' indirimli ürünleri...

Bu bir ilandır.

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Remington CI5519 Pro Spiral Curl 19 mm Bukle Maşası, antistatik, turmalin iyonik, pürüzsüz kaygan seramik kaplama özellikleri ile saça zarar vermeden şekillendiriyor. 30 saniyede hızlı ısınma ile zamandan tasarruf ettiren saç maşası, 60 dakika sonra güvenli kapanma özelliği ile de risklerin önüne geçiyor.

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Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı, A ve E vitaminleri ile papatya, biberiye, lavanta ve calendula yağları içeriyor. Cildin nem dengesini koruyor. İçeriğindeki PurCellin Oil sayesinde cilt tarafından kolayca emiliyor, yağlı bir his bırakmıyor.

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Solingen manikür setindeki 3 adet tırnak eti itici, 1 adet cımbız, 1 adet manikür makası 1 adet et pensi ve 1 adet törpü ile evde manikür çok kolay!

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Duru Doğal Granül Matik Sabunu çamaşır makinesinde kullanabilirsiniz. 1 paket ile 25 yıkama yapabilirsiniz. Paraben, SLES, silikon ve boya içmez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

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Sabah kahvesini unutun! Bu kafein içerikli mikro-fiber FOREO UFO Shimmer Freak 6'lı Maske, yorgunluk belirtilerini sadece 90 saniyede ortadan kaldırıyor. Zarif ışık yansıtıcı parçacıklar ile formüle edilen Shimmer Freak, koyu halkaların görünümünü anında azaltırken UFO imzalı Cryo-Terapi, göz çevresindeki hassas cildi tazeler ve yorgun gözleri uyandırıyor.

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Lash Sensational Maskaranın yelpaze etkili fırçası, kıvrımlı şekli sayesinde kirpikleri uçtan uca yayar ve belirginleşmelerini sağlar.

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu tek adımda makyajı temizler, cildi arındırır, rahatlatır. Micellar teknolojisiyle, ovalamaya gerek kalmadan ciltteki kalıntıları ve yağ fazlasını mıknatıs gibi çeker.

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1 maske = 1 haftalık nemlendirici serum - c vitamini içeren formülü anında cilt bakımı etkisi ve taptaze ışıldayan bir cilt görünümü sağlar. 1 uygulama için 1 şişe serum içerir. Kağıt maske nemlendirici losyon ile karışıp aktifleştiğinde taze ve etkili bir bakım sağlar. Sadece 15 dakikada dolgun ve pürüzsüz cilt görünümü sağlar..

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Şeker Peelingi Işıltı Canlandırıcı: Işıltı veren formülü ile üzüm çekirdeği yağı ve zengin E vitamini içeren formülü ile ışıltı kazandırır. Monoi yağı içeren formülü doğal nemlendirici özelliği ile cildin solgun görünümünü engellemeye yardımcı olur. Acai mikro tanecikleri içeren formülü ile cildi pürüzsüzleştirir.

Saf Kil Detoks Maskesi: l'oréal paris labaratuvarları 3 saf kili, mıknatıs özelliği sayesinde kir ve pürüzleri çeken kömürle birleştirdi ve cildi kurutmadan detoks etkisi sağlayan, cildin ışıltısını açığa çıkaran kremsi maskeyi geliştirdi.

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Lierac Çatlaklar Phytolastil Jel ciltte oluşan çatlakların oluşumunun önlenmesine yardımcı bakım sağlar. Phytolastil jel, hamileliğin 3-4. ayından itibaren bacak, karın ve göğüste kullanılabilir.

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Oral-B Pro 500 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası, dinamik 3 boyutlu hareketlerle manuel diş fırçalarına göre %100'e kadar daha fazla plak temizleme sağlıyor. 30 saniyede bir çalan zamanlayıcıyla ağız içinde bir sonraki çeyrek bölgeye geçmeyi de hatırlatıyor.

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Philips BHH880/00 StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası ile yalnızca 5 dakika içerisinde büyük ve palet şekilli fırça ile düz ve parlak saçlara sahip olun.

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Rowenta CV7920 Silence Ultra Sessiz Saç Kurutma Makinesi, ultra sessiz özelliği ile fark yaratıyor. Sağlıklı bir parıltı için Hydra Protect Teknolojisi sayesinde saçın neminin %25'inden fazlasını korur. Argan yağlı özel Cashmere Keratin kaplama ve iyon üretici saçlarınızı kusursuz ve parlak yaparken 2300 W güce sahip profesyonel AC motor hızlı saç kurutma sağlar.

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Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı, pH 5.5 değeri ile cildin doğal koruyucu tabakasını sağlıklı tutar.

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Philips MG5730/15 Erkek Bakım Seti 11'i 1 Arada!

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Batiste Blush Kuru Şampuan, aaçtaki fazla yağı anında emer ve taze kokusuyla gün boyu temiz ve canlı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.Mikro tanecikli pirinç nişastası içeriğiyle parmaklarla dağıtılır pudra görünümü bırakmaz.

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