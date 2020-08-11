Kısırlık Hakkında Merak Edilen Her Şey!

ROSI tekniği erkekte hiç olgun sperm hücresi bulunamadığında uygulanan bir tekniktir. ROSI tekniği tüp bebek tedavisi ya da diğer yardımcı üreme tedavilerinden sonuç alma şansı çok az veya hiç olmayan hastalarda uygulanır. ROSI tekniğinin gebelik başarısının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğu bilinmektedir. Bu teknik kendi hücreleri ile çocuk sahibi olmak isteyen, azospermi tanısı konmuş kişiler için günümüzde mevcut olan tek seçenektir.