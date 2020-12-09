Kışın Enerji Seviyenizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Soğuk günlerde zaman zaman kendimizi halsiz hissedebiliyor, tüm gün kanepeye kıvrılmak ve battaniyenin altında kalmak istiyoruz. Bu enerji düşüklüğü bir süre sonra kendinizi hasta gibi hissetmenize, işlerinizin aksamasına ve hatta depresyona girmenize neden olabilir.
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1
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Kış aylarında enerji seviyenizi korumamak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.
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BOLCA SU İÇİN
Kışın hidrasyonu sürdürmek yazın olduğu kadar önemlidir. Günde yaklaşık 8 bardak su, susuz kalmamanızı sağlar ve toksinleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Çoğu insan kış aylarında su içmekte zorlandığını söylüyor. Su içimini kolaylaştırmak için sürahinize limon, greyfurt dilimleri, salatalık ve hatta donmuş meyveler ekleyebilirsiniz.
3
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DEMİR ALIMINIZI ARTIRIN
Demir eksikliği genellikle kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Regl dönemi bunun sebeplerinden sadece bir tanesidir. Demir eksikliği, yorgunluğa, enerjisizliğe ve huzursuzluğa sebep olur. Demir eksikliğiniz varsa doktorunuzun yazdığı takviyeleri almalısınız. Bunun yanında bolca yeşil yapraklı sebze, haftada bir kırmızı et ve kuruyemiş tüketmelisiniz.
4
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ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN
Gün boyunca enerji seviyenizi artırmak için yakıt ikmali yapmaya devam edin. Gün içinde birkaç küçük ara öğün yemek, size gerene enerjiyi vermenin yanı sıra acıkmanızı önler, fazla yemenin önüne geçer ve şişkinlikten kurtulmanıza yardımcı olur. Granola barlar, meyve aromalı yoğurtlar, cips, kek, kraker gibi atıştırmalıklardan uzak durun. Ara öğünlerinizde kefir, ayran, kuruyemiş, taze meyve gibi enerjinizi dengeleyecek besinler tüketin.
5
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KAFEİNDEN UZAK DURUN
Kahve, enerji içeceği ya da siyah çay gibi içeceklerden enerji artışı elde edebilirsiniz. Ancak bu geçicidir ve kısa sürede enerjide hızlı bir azalmaya yol açacaktır. Bunlar yerine limonlu su içmeyi deneyin. Suya bir dilim limon veya misket limonu eklemek enerjinizi artıracak, ekstra C vitamini ile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve soğuk algınlığını uzak tutacaktır. Ayrıca yeşil çay da enerji veren iyi bir içecektir.
6
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DIŞARIDA ZAMAN GEÇİRİN
Pandemi sürecinde olduğumuz için dışarıda vakit geçirmek tehlikeli, haklısınız. Yasakların olmadığı zamanda, sabahın erken saatlerinde yapacağınız bir yürüyüş sizi kendinize getirecek, zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. Öte yandan kış da olsa balkonda, bahçede daha fazla zaman geçirmeye özen gösterin. Ama kalabalık saatlerde evde kalmaya devam edin!
7
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EGZERSİZ YAPIN
Dışarı çıkamamak sporu terk etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor! Evde de kolaylıkla spor yapabilirsiniz. Haftanın iki üç günü kendinize bir saat ayırın ve evde egzersiz yapın.
8
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BATARYANIZI UYKUYLA ŞARJ EDİN
Gün boyunca enerji seviyenizi korumak için iyi bir gece uykusu almak çok önemlidir. Sabahları dinlenmiş uyanmak, gün içinde enerjik hissetmek için kaliteli ve yeterli uyumanız gerekir. Bunun için telefon, TV ve bilgisayar olmayan sessiz ve karanlık bir odada en az 7 saat uyumaya özen gösterin.