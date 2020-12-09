Kışın Enerji Seviyenizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

KAFEİNDEN UZAK DURUN Kahve, enerji içeceği ya da siyah çay gibi içeceklerden enerji artışı elde edebilirsiniz. Ancak bu geçicidir ve kısa sürede enerjide hızlı bir azalmaya yol açacaktır. Bunlar yerine limonlu su içmeyi deneyin. Suya bir dilim limon veya misket limonu eklemek enerjinizi artıracak, ekstra C vitamini ile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve soğuk algınlığını uzak tutacaktır. Ayrıca yeşil çay da enerji veren iyi bir içecektir.