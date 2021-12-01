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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kışın Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Kış Mevsiminde Evde Yağlı, Karma, Kuru Cilt Bakımı
Kişisel Bakım
Fotoğraflar: iStock

Kışın Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Kış Mevsiminde Evde Yağlı, Karma, Kuru Cilt Bakımı

Cilt bakımı rutinleri kışın ve yazın mevsimlere göre farklılık göstermelidir. Yaz aylarında cildin nem dengesini korumak için biraz hidrasyon ekmek gerekirken, kışın kuru ve soğuk hava gibi çevresel faktörlerden korunmanın yolları ayrıdır. Peki, kışın cilt bakımı nasıl yapılır? İşte kış mevsiminde evde yağlı, kuru, karma cilt bakımı rutinleri...

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Aslında cilt bakımınız aslında kışın değişmez, ancak soğuk hava ve kuru hava gibi çevresel faktörler cildinizi diğer mevsimlerden farklı şekilde etkileyebilir. Dermatologlar kışın cilt bakımı için birkaç önemli öğe eklemeyi önerseler de, sadece hava durumunu değil cildinizi dinlemeye de inanırlar. Çünkü günün sonunda önemli olan cildinizi korumaktır , onu bunaltmak değil!
2Kışın Cilt Bakımı Nasıl Yapılır

Kışın Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

İşte cilt bakımı rutininize eklemeniz gereken tüm öğeler ve aynı tutabileceğiniz birkaç şey...
3Bir krem ​​temizleyici ile başlayın

Bir krem ​​temizleyici ile başlayın

Kışın cilt bakımı için krem temizleyicileri tercih etmeniz, cildinizi kuru ve soğuk havadan korumaya yardımcı olacaktır. Köpüren veya salisilik asit bazlı temizleyiciler, kiri ve yağı çıkarmada harikadır, ancak diğer temizleyici türlerinden daha fazla kuruyan sülfatlar içerir. Temizleyici kremler, balzamlar ve yağlar, cildi nemli tutarken ve cilt bariyerini bozmadan cildi etkili bir şekilde yıkayabilir.

Bu nedenle, köpüren temizleyiciler kullanıyorsanız, soğuk aylarda cildinizi korumak için onu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.
4Karışıma bir eksfoliyatör ekleyin

Karışıma bir eksfoliyatör ekleyin

Soğuk mevsimde cildinizi nemlendirmek istiyorsanız, karışıma bir eksfoliyatör eklemelisiniz. Pek çok insan, hidrasyonun yalnızca nemlendiricilerden geldiğini düşünür, ancak aslında durum böyle değildir. Dermatologlara göre, cildin üst kısmındaki ölü deri hücrelerinden kurtulmazsanız cildinizi nemlendirmek hiçbir işe yaramaz. Bu, rutininizde bir eksfoliyatöre ihtiyacınız olacağı anlamına gelir. Aynı zamanda cildinizi biraz daha sık pul pul dökmek isteyeceğiniz anlamına da gelir.
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Elbette her gün peeling yapmak istemeyeceksiniz. Haftada bir ya da iki kez peeling yapmanız yeterli olacaktır. Böylelikle birikmiş tüm ölü deri hücrelerinden kurtulduğunuzdan ancak aşırıya kaçmadığınızdan emin olabilirsiniz.
6Konu nemlendirici olduğunda cildinizi dinleyin

Konu nemlendirici olduğunda cildinizi dinleyin

Uzmanlar göre, kış mevsimi için yoğun bir nemlendirici almanıza gerek yok. Cildinizi mevsime göre değil , cilt tipinize göre nemlendirmelisiniz.

Geçmişte belki de mevsime göre nemlendirici ve temizleyici seçmenin faydasını görmüş olabilirsiniz. Ancak günümüzde kozmetik kimyası ve ürün formülasyonundaki gelişmelerle birlikte durum her zaman böyle değil: Piyasadaki bu kadar iyi formüle edilmiş ürün varken, seçiminiz zorunluluktan çok kişisel tercihinize göre belirleniyor.
7Göz altı kremi ve dudak nemlendiricisi ekleyin

Göz altı kremi ve dudak nemlendiricisi ekleyin

Soğuk aylarda göz kremi veya dudak nemlendiricisi kullanmıyorsanız, bu onları denemek için bir işarettir. İnsanların soğuk aylarda dudak balsamına başvurmasının bir nedeni var.
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Cilt bakım uzmanlarına göre, gözlerinizin etrafındaki ve dudaklarınızdaki cilt, vücudunuzdaki en ince deridir ve çok az yağ bezi vardır veya hiç yoktur. Bu, vücudunuzda en çok korumanız gereken yerler oldukları anlamına gelir. Dermatologlar, cildinizin o kısmında yağların kullanılmasını önerir.
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