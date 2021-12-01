Kışın Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Kış Mevsiminde Evde Yağlı, Karma, Kuru Cilt Bakımı

Konu nemlendirici olduğunda cildinizi dinleyin

Uzmanlar göre, kış mevsimi için yoğun bir nemlendirici almanıza gerek yok. Cildinizi mevsime göre değil , cilt tipinize göre nemlendirmelisiniz.



Geçmişte belki de mevsime göre nemlendirici ve temizleyici seçmenin faydasını görmüş olabilirsiniz. Ancak günümüzde kozmetik kimyası ve ürün formülasyonundaki gelişmelerle birlikte durum her zaman böyle değil: Piyasadaki bu kadar iyi formüle edilmiş ürün varken, seçiminiz zorunluluktan çok kişisel tercihinize göre belirleniyor.