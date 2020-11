Kış Mevsiminde Hamilelerin Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Sebze ve Meyveler

Turuncu meyveler Gripten koruyucu portakal, mandalina, greyfurt gibi turuncu meyveler çok iyi C vitamini kaynaklarıdır. Bilindiği gibi C vitamini, vücuda zarar veren hücreleri koruyan ve antioksidan özelliklere sahiptir. C vitamini eksikliği, vücuttaki yaranın iyileşmesini gecikmesine, enfeksiyonlarla tam olarak mücadele edememeye ve bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olabilir.