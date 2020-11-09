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GeriKadın Sağlığı Kış Mevsiminde Hamilelerin Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Sebze ve Meyveler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Kış Mevsiminde Hamilelerin Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Sebze ve Meyveler
Kadın Sağlığı
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pxhere, Pixabay

Kış Mevsiminde Hamilelerin Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Sebze ve Meyveler

Kış mevsiminde de ortaya çıkan risk ve duruma göre tedbirli olmak sağlıklı bir hamilelik geçirmek için çok önemlidir. Kış aylarında anne ve bebeğe etki edebilecek hastalık ve enfeksiyon gibi etmenlerden korunmak için beslenme konusunda oldukça titiz davranılmalıdır. Bağışıklığın güçlendirilmesinde vazgeçilmez olan grup sebze ve meyvelerdir.

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Anne adayları bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu gıdaların yansıra folik asit, kalsiyum ve demir içeren vitaminler ve D vitamini alarak vücutlarının hastalıklara karşı olan dirençlerini arttırabilirler” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu etkileri azaltmak için bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler hakkında önemli bilgiler verdi.

2Sarı meyveler
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Sarı meyveler

Sarı meyvelerden olan armut ve ayva da vücuda zindelik vererek yorgunluğu azaltır. İçeriğindeki antioksidanlarca vücut direncinin güçlenmesinde etkilidir. Fosfor, kalsiyum ve potasyumdan zengin olan armut, kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlar. Tansiyonu ayarlar ve Posadan zenginliği sebebiyle bağırsakları çalıştırır. A, B ve C vitamini içeren ayva ise mideyi rahatlatır, ishale karşı koruyucudur ve cilde faydalıdır.

3Turuncu meyveler
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Turuncu meyveler

Gripten koruyucu portakal, mandalina, greyfurt gibi turuncu meyveler çok iyi C vitamini kaynaklarıdır. Bilindiği gibi C vitamini, vücuda zarar veren hücreleri koruyan ve antioksidan özelliklere sahiptir. C vitamini eksikliği, vücuttaki yaranın iyileşmesini gecikmesine, enfeksiyonlarla tam olarak mücadele edememeye ve bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olabilir.

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Aynı zamanda iyi bir beta karoten kaynağı olan bu meyveleri tüketmek bağışıklık sisteminizin güçlenmesinde oldukça etkilidir. Bu meyvelerin bir diğer özelikleri de vücudun toksin atmasını sağlamalarıdır. Bu da vücudun direncini artırır. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olurken, damar sertliğine karşı koruyucudur.

5Yeşil meyveler
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Yeşil meyveler

Yeşil meyvelere en güzel örnek kivi olacaktır. Portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerek bu meyve vücut direncinin korunmasında oldukça etkilidir. Ayrıca diğer yeşil bir meyve olan elma, E ve C vitamini, folik asit, pektin ve flavonoid içerir. Bağırsak sisteminin korunmasında faydalıdır ve posadan zengindir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini arttırır. Kas ve eklem ağrılarının azalma sına yardımcı olur.

6Kırmızı meyveler
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Kırmızı meyveler

Üzüm, ahududu, yaban mersini gibi kırmızı meyveler de çok iyi antioksidan kaynaklarıdır. Bu meyvelerde C vitamini kaynaklı meyveler gibi vücut direncini sağlayarak hastalıklara karşı korumada oldukça etkilidir. Ayrıca nar, C vitamini, demir ve potasyum deposudur. Çok güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

7Karnabahar
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Karnabahar

Potasyumdan zengindir. C vitamini içerir. Kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede faydalıdır.

8Pırasa
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Pırasa

Demir, kalsiyum ve potasyum içerir. İdrar sökücüdür. Bronş açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır.

9Kereviz
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Kereviz

A ve E vitamini ile folik asit ve potasyum içerir. İdrar sökücüdür. Sindirimi kolaylaştırır. Sinir sisteminde yatıştırıcı bir etkisi vardır.

10Ispanak
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Ispanak

B ve C vitamini ile magnezyum ve çinkodan zengindir. Cilt sağlığına, sinir sistemine, sindirime, göz sağlığına, büyümeye ve gelişmeye faydalıdır.

11Lahana
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Lahana

Folik asit, A, B ve E vitamini yönünden zengindir. Güçlü antioksidandır. Mide rahatsızlıklarında ve hazımsızlık gidermede faydalıdır. Toksin atıcıdır.

12Pazı
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Pazı

A ve C vitamini ile folik asitten zengindir. Beden güçlendiricidir. Demirden zengin olması sebebiyle kansızlığa iyi gelir. Bol posa içerir. Bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır.

13Sarımsak
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Sarımsak

Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

14Zencefil
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Zencefil

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

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