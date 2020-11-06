Kış Güzeli Narın Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?

C ve E vitamini gibi bağışıklığı arttıran vitaminler sayesinde nar suyu hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir. Nar ayrıca laboratuvar testlerinde anti bakteriyel ve anti viral (virüs karşıtı) olarak gösterilmiştir. Yaygın enfeksiyonlar ve virüsler üzerindeki etkileri için çalışmalar devam etmektedir.