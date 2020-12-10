Kış Aylarında Zihinsel Olarak Covid-19'a Nasıl Hazırlanırsınız?

HABER OKUYUN AMA BAĞIMLI OLMAYIN Güncel olaylardan kopamayan, haber izlemeden, sosyal medyadaki gündemi takip edemeden duramayan biri misiniz? Dünya hakkında farkındalığa sahip olmak, etrafımızda olan biten ile ilgilenmek vatandaş olmanın önemli bir parçası olsa da, aşırı haber yüklenmesi depresyona yol açabilir. Birçok haber istasyonu korku ve olumsuz duyguları kullanır, bu da iyice panik olmaya ve stresli hissetmeyen neden olabilir. Günde birkaç defa güncel haberlere bakın, tüm gün değil. Televizyonu kapatın, bir kitap alın, çizim yapın, bulmaca çözün ya da sevdiğiniz başka bir şeyi yapın. Zihninizi stresten uzak tutun.