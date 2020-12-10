Kış Aylarında Zihinsel Olarak Covid-19'a Nasıl Hazırlanırsınız?
Günler kararıyor, geceler soğuyor ve hava nedeniyle içeride mahsur kalıyoruz. Üzerine bir de pandemi var; en sevdiğimiz mekanlar kapalı, arkadaşlarımızdan, ailemizden uzak durmak zorundayız ve evden çıkamıyoruz. Oldukça kasvetli, değil mi?
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Neyse ki, hem kendimizi zihinsel olarak hazırlayabileceğimiz hem de anksiyete ve depresyonu önleyebileceğimiz yollar var.
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BASİT VE SAĞLIKLI BESLENİN
Vücudunuz zihninizi tamamlar ve biri diğerinin performansı olmadan iyi çalışamaz, o yüzden buradan başlayalım. Sağlıklı beslenmek demek yeterince kolaydır ancak iş uygulamaya gelince zorlanmalar başlar. Alışverişe çıktığınızda sepetinizi meyve, sebze, kuruyemişlerle doldurun. Abur cuburların, hamur işlerinin olduğu reyonlara uğramayın bile!
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BİR PROGRAM TUTUN
Evden çıkamadığımız, evden çalıştığımız ve hayatımızın mutfak, yatak odası, salon arasında geçtiği günlerde bir rutin tutturmak, planlı olmak gerçekten çok zor. Tüm gün koltuktan kalkmak istememek, yorgunluk hissi, aynı ortamda bulunmanın ve aynı şeyleri yapmış olmanın verdiği bıkkınlık hissinden kurtulmak için programlı olmak gerekiyor.
4
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Kendiniz için bir plan yapın; sabah uyandığınızda pijamalarınızdan kurtulun, güzel günlerde giymek için aldığınız kazaklarınızı, pantolonlarınızı dolaba gömmeyin evde de giyin, cildinizi temizleyin, saçlarınızı tarayın, parfüm sıkın, günlük işlerinizi halledin ve kendinizi alan yaratın. Bu alan içerisinde spora, kitaba, filme, meditasyona, sevdiğiniz şeyleri yapmaya zaman ayırın.
5
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ORTAMINIZI YENİLEYİN
İster havayla ilgili olsun ister Covıd-19 kısıtlamaları nedeniyle bu kış içeride çok zaman geçireceksiniz, bu yüzden evinizin olabildiğince sıcak ve rahat olduğundan emin olun. Daireniz biraz sıkıcı hissettiriyorsa, basit yollarla renk eklemeyi deneyin. Ev bitkileri, duvar aksesuarları, renkli yastıklar, belki bir okuma köşesi evinizde daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.
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EGZERSİZ YAPIN
Bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyoruz, ama hepimiz bir yerden başlamalıyız. Spor salonundaki gibi sıkı bir antreman yapamasınız bile günde 10 şınav, 10 mekik, squat yapmak ya da evin içinde tempolu şekilde turlamak pek de vaktinizi almayacaktır. Başlamak en zor kısımdır. Unutmayın, egzersiz ruh halinize iyi gelir, odaklanmaya yardımcı olur ve hatta dopamin ve serotonin yoluyla vücudumuzun kimyasal yapısını düzenlemeye yardımcı olur.
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HABER OKUYUN AMA BAĞIMLI OLMAYIN
Güncel olaylardan kopamayan, haber izlemeden, sosyal medyadaki gündemi takip edemeden duramayan biri misiniz? Dünya hakkında farkındalığa sahip olmak, etrafımızda olan biten ile ilgilenmek vatandaş olmanın önemli bir parçası olsa da, aşırı haber yüklenmesi depresyona yol açabilir. Birçok haber istasyonu korku ve olumsuz duyguları kullanır, bu da iyice panik olmaya ve stresli hissetmeyen neden olabilir. Günde birkaç defa güncel haberlere bakın, tüm gün değil. Televizyonu kapatın, bir kitap alın, çizim yapın, bulmaca çözün ya da sevdiğiniz başka bir şeyi yapın. Zihninizi stresten uzak tutun.
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SOSYAL AMA SANAL KALIN
Pandemi döneminde sosyalliğiniz sanal ortamlar için geçerli olsun. Sık sık sevdiklerinizle canlı bağlantılar yapın, sohbet edin. Sevdiklerimizin sağlığı için onlardan uzak durmak zorunda olduğumuz şu günlerde teknolojinin nimetlerinden faydalanmak özleminizi giderecek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.