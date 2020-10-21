Kış Aylarında Çok Sık Oluyor! Bu 7 Cilt Hastalığına Dikkat Edin

Aşırı sıcak su, lif, kese ve sabun kaşıntıya neden oluyor Egzamadan bitlenmeye, ilaç döküntülerinden mantar hastalıklarına pek çok hastalıkta en önemli yakınma kaşıntıdır. Kaşıntı bir sağlık probleminin belirtisi olarak bilinse de aslında kendisi de tek başına bir hastalık olabilir. Kaşıntı hastalığının kış aylarının başlangıcında görülme sıklığı artıyor, bunun en önemli nedeni ise soğuk ve nemsiz havanın cildimizi aşırı kurutması. Kaşıntıya özellikle yaşlı kişilerde daha sık rastlanıyor. Bunun nedeni ise yaşlandıkça deri fonksiyonları, derinin esnekliği ve su tutabilme özelliğinin azalmasına bağlıdır.