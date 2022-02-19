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Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır? Dünya Kirpik Günü Özel Bakım Önerileri
Kişisel bakımına önem veren herkes özellikle kirpik bakımı için evde yağ ve doğal tarifleri tercih ederler. Kirpik bakımı için evde denenecek pek çok tarif bulunuyor. Peki, kirpik bakımı evde nasıl yapılır, kirpik bakımı için vazelin kullanılır mı? 19 Şubat Dünya Kirpik Günü için sizlere özel kirpik bakımı için evde uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik.
%97'si keratin ve %3'ü sudan oluşan kirpikler mevsimsel değişimler ve bazı hassas bünyelere dökülme, incelme gibi sorunlar yaşatabilir. Ancak bakışlarımızı tamamiyle değiştiren kirpik bakımı sayesinde dökülen veya dökülmeye eğilimli kirpiklerinizin güçlenmesine yardımcı olabilir. Peki, kirpik bakımı evde nasıl yapılır? İşte Dünya Kirpik Günü özel tarifleri...
Uzamayan kirpikler için maske
Bir fincan zeytinyağı ile bir tutam fındığı ve ceviz içini karıştırın. Daha sonra yağı süzüp geceleri yatmadan önce kirpiklerinize güzelce sürün. Bu işleme düzenli devam ettiğiniz takdir de işe yaradığını göreceksiniz.
Aloe vera maskesi
Aloe vera harika bir ev ilacıdır! Güneşten yanmış cildi yatıştırmak, makyajı çıkarmak, kaş jeli olarak, kabarcıkları yatıştırmak ve kirpiklerinizi güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bir aloe vera yaprağını kırın, jeli yaprağın içine alın ve temiz bir maskara çubuğuyla kirpiklerinize düzgün bir şekilde uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.
Zeytinyağı maskesi
Geceleri göz kapaklarınıza biraz zeytinyağı eklemek, kirpiklerinizin zeytinyağındaki tüm vitamin ve mineralleri emmesine gerçekten yardımcı olacaktır.
Hindistan cevizi sütü
Hindistan cevizi sütündeki sağlıklı yağların kirpiklerinizi büyütmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Ayrıca kirpiklere sağlıklı bir görünüm veren güzel bir parlaklık verir. Birkaç pamuğu soğuk hindistan cevizi sütüne batırın, fazla sıvıyı sıkın ve gözlerinizin üzerine koyun. 10-15 dakika sonra pamuğu çıkarın, kirpiklerinizi soğuk suyla nazikçe yıkayın.