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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır? Dünya Kirpik Günü Özel Bakım Önerileri
Güzellik Reçeteleri
Fotoğraflar: iStock

Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır? Dünya Kirpik Günü Özel Bakım Önerileri

Kişisel bakımına önem veren herkes özellikle kirpik bakımı için evde yağ ve doğal tarifleri tercih ederler. Kirpik bakımı için evde denenecek pek çok tarif bulunuyor. Peki, kirpik bakımı evde nasıl yapılır, kirpik bakımı için vazelin kullanılır mı? 19 Şubat Dünya Kirpik Günü için sizlere özel kirpik bakımı için evde uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik.

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%97'si keratin ve %3'ü sudan oluşan kirpikler mevsimsel değişimler ve bazı hassas bünyelere dökülme, incelme gibi sorunlar yaşatabilir. Ancak bakışlarımızı tamamiyle değiştiren kirpik bakımı sayesinde dökülen veya dökülmeye eğilimli kirpiklerinizin güçlenmesine yardımcı olabilir. Peki, kirpik bakımı evde nasıl yapılır? İşte Dünya Kirpik Günü özel tarifleri...
2Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır

Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır?

İşte, evinizde biraz zaman ayırarak sağlıklı ve gür kirpiklere kavuşabileceğiniz doğal öneriler...
3Uzamayan kirpikler için maske

Uzamayan kirpikler için maske

Bir fincan zeytinyağı ile bir tutam fındığı ve ceviz içini karıştırın. Daha sonra yağı süzüp geceleri yatmadan önce kirpiklerinize güzelce sürün. Bu işleme düzenli devam ettiğiniz takdir de işe yaradığını göreceksiniz.
4Seyrek ve dökülen kirpikler için maske

Seyrek ve dökülen kirpikler için maske

Eşit miktarlarda Hint yağı ve badem yağını küçük bir şişede iyice karıştırın. Bu karışımı 15 gün boyunca yatmadan önce kirpiklerinizin kökünden ucuna doğru sürün. Bunun için kulak temizleme çubuğu kullanmanız işini kolaylaştıracaktır.
5Aloe vera maskesi

Aloe vera maskesi

Aloe vera harika bir ev ilacıdır! Güneşten yanmış cildi yatıştırmak, makyajı çıkarmak, kaş jeli olarak, kabarcıkları yatıştırmak ve kirpiklerinizi güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bir aloe vera yaprağını kırın, jeli yaprağın içine alın ve temiz bir maskara çubuğuyla kirpiklerinize düzgün bir şekilde uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.
6Vazelin maskesi

Vazelin maskesi

Yatmadan önce göz kapağınıza birazcık vazelin sürmek kirpiklerinizi uzatacak ve daha uzun yapacak! Sonuçları görmek biraz zaman alabilir ancak işe yaradığını fark edeceksiniz.
7Zeytinyağı maskesi

Zeytinyağı maskesi

Geceleri göz kapaklarınıza biraz zeytinyağı eklemek, kirpiklerinizin zeytinyağındaki tüm vitamin ve mineralleri emmesine gerçekten yardımcı olacaktır.
8E vitamini desteği

E vitamini desteği

Maskarayı sürmeden önce biraz E vitamini yağı ile masaj yapmak, kirpiklerinizi hem daha uzun gösteriri hem de besler.
9Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi sütündeki sağlıklı yağların kirpiklerinizi büyütmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Ayrıca kirpiklere sağlıklı bir görünüm veren güzel bir parlaklık verir. Birkaç pamuğu soğuk hindistan cevizi sütüne batırın, fazla sıvıyı sıkın ve gözlerinizin üzerine koyun. 10-15 dakika sonra pamuğu çıkarın, kirpiklerinizi soğuk suyla nazikçe yıkayın.
10Biotin takviyesi

Biotin takviyesi

Saç, tırnak ve cilt vitamini olarak bilinen biotin, saçlarınızın inanılmaz hızlı uzamasını sağlayacak bir B vitaminidir! Her gün biotin alarak 3 ayda kirpiklerimi uzatabilmeniz mümkün.
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