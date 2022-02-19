Kirpik Bakımı Evde Nasıl Yapılır? Dünya Kirpik Günü Özel Bakım Önerileri

Aloe vera maskesi

Aloe vera harika bir ev ilacıdır! Güneşten yanmış cildi yatıştırmak, makyajı çıkarmak, kaş jeli olarak, kabarcıkları yatıştırmak ve kirpiklerinizi güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bir aloe vera yaprağını kırın, jeli yaprağın içine alın ve temiz bir maskara çubuğuyla kirpiklerinize düzgün bir şekilde uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.