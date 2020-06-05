Gut hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisinde etkindir Halk arasÄ±nda zengin hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen gut hastalÄ±ÄŸÄ±, kandaki Ã¼rik asit yÃ¼ksekliÄŸinden kaynaklanÄ±r. YÃ¼ksek Ã¼rik asit Ã¶zelliklerde vÃ¼cutta ayak baÅŸparmaÄŸÄ±nda, eklemlerde birikerek aÄŸrÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸe sebep olur. Kiraz kanda yÃ¼ksek olan Ã¼rik asitin dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±lmasÄ±nÄ± ve kanda dengelenmesine yardÄ±mcÄ± olarak eklem hastalÄ±klarÄ±, Gut hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisinde Ã¶nemli rol oynar.