KÄ±rmÄ±zÄ± Yaz Güzeli: KirazÄ±n Bilinmeyen 7 ÅžifasÄ±
Yaz aylarÄ±nÄ±n en sevilen meyvelerinden biri ÅŸÃ¼phesiz ki kiraz. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼zelin lezzetinin yanÄ± sÄ±ra faydalarÄ± da Ã§ok fazla.
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Diyetisyen Ferdi Ã–ztÃ¼rk, hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan ve koruyucu meyve olan kirazÄ±n en Ã¶zel 7 faydasÄ±nÄ± anlattÄ±.
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Vitamin ve mineral deposu
100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabÃ¼l etmektedir. A vitamini, potasyum iÃ§eriÄŸi ve lif aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra antioksidan iÃ§eriÄŸi de yÃ¼ksektir.
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Gut hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisinde etkindir
Halk arasÄ±nda zengin hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen gut hastalÄ±ÄŸÄ±, kandaki Ã¼rik asit yÃ¼ksekliÄŸinden kaynaklanÄ±r. YÃ¼ksek Ã¼rik asit Ã¶zelliklerde vÃ¼cutta ayak baÅŸparmaÄŸÄ±nda, eklemlerde birikerek aÄŸrÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸe sebep olur. Kiraz kanda yÃ¼ksek olan Ã¼rik asitin dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±lmasÄ±nÄ± ve kanda dengelenmesine yardÄ±mcÄ± olarak eklem hastalÄ±klarÄ±, Gut hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisinde Ã¶nemli rol oynar.
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VÃ¼cuttan nikotin atar
Sigara iÃ§en bireylerle nikotin hÄ±zlÄ±ca akciÄŸerlere ulaÅŸÄ±r ve kana karÄ±ÅŸÄ±r. Nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan keyif verici bir maddedir. GÃ¼nde 1 porsiyon kiraz nikotinin vÃ¼cuttan atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlar ve iÃ§eriÄŸinde ki flavonoidler sayesinde hÃ¼cre duvarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesini engelleyerek vÃ¼cutta ki zehri temizler.
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BÃ¶brek dostudur
Kirazda bulunan kinik asit bÃ¶breklerin taÅŸ ve kum yapmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilir veya oluÅŸtuysa daha rahat kum dÃ¶kÃ¼lmesine yardÄ±mcÄ± olur.
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KabÄ±zlÄ±k tedavisinde etkindir
Lif aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olan kiraz sindirim sistemini dÃ¼zenleyerek kabÄ±zlÄ±k ve ÅŸiÅŸkinlik problemi olan hastalara yardÄ±mcÄ± olur.
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BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lÃ¼ tutar
Kiraz meyvesi fitokimyasallar aÃ§Ä±sÄ±ndan zengindir, antioksidan bir meyvedir. VÃ¼cutta oluÅŸabilecek iltihabi reaksiyonlarÄ±n Ã¶nlenmesinde, vÃ¼cut ÅŸiÅŸliÄŸi ve Ã¶demin atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olarak enfeksiyon hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§arak vÃ¼cudun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir.
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VÃ¼cutta yaÄŸlarÄ±n depolanmasÄ±nÄ± Ã¶nlerÂ
Obezite tedavisinde fitokimyasal iÃ§eriÄŸi sayesinde lipit metabolizmasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesine yardÄ±mcÄ± olan kiraz diyetlerde mutlaka yer almalÄ±dÄ±r.
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GÃ¼nde 10-15 adet ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde tÃ¼ketilecek olan kiraz depo yaÄŸlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nda, kan ÅŸekerinin dengelenmesinde, insÃ¼lin direncinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nda ve bu sÃ¼reÃ§te diyabet ve obezite ikilisine savaÅŸ aÃ§maktadÄ±r.