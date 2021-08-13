Kırmızı Kantaron Yağı Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır? İşte, Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları
Yüzyıllar öncesine dayanan bitkisel yağların kullanımının alternatif tıpta da pek çok faydaları olduğu görülmektedir. Bu yağlardan biri de cilde ve saça da kullanılabilen kırmızı kantaron yağıdır. Kırmızı kantaron yağı hem tedavi edici hem de güzelliği koruyucu bir özelliğe sahiptir. Peki, kırmızı kantaron yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte, kırmızı kantaron yağı faydaları ve merak edilenler…
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Sarı ve kırmızı olmak üzere iki farklı şekilde bulunan kantaron yağının kullanım alanı oldukça geniştir. Kantaron bitkisine halk arasında kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu gibi isimlerle de anılır. Kantaron otu mızrak şeklindeki çiçekli dalları ile ortaya çıkar. Peki, kırmızı kantaron yağı nedir, nasıl kullanılır? Kırmızı kantaron yağı hakkında merak edilenleri paylaşıyoruz.
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Kırmızı Kantaron Yağı Nedir?
Kırmızı kantaron yağı, kantaron 8 ile 50 milimetre arasında gelişen kırmızı renkteki bitkilerdir. Bu bitkinin sarı renkli olanı da vardır. Kantaron yağı, alternatif tıpta bitkisel tedavilerde sıkça kullanılır.
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Kırmızı Kantaron Yağı Neye İyi Gelir?
Kırmızı kantaron yağının faydaları çok fazladır. Kırmızı kantaron yağının yaşlandırmayı geciktirme etkisi vardır. Bunun yanında vücut fonksiyonlarını sağlıklı devam ettirebilmeye yardımcı olur. Hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.
Kırmızı kantaron yağı, yararlı bileşenleri sayesinde sağlık alanında pek çok farklı amaçla kullanılır.
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Kırmızı kantaron yağı, cildi nemlendirerek kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur. Kırmızı kantaron yağının en önemli özelliklerinden birisi de kurumasından dolayı kırışıklık oluşturan etkenleri ortadan kaldırmasıdır.
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Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir?
Kantaron yağının en önemli faydalarından biri cilt üzerindeki olumlu etkisidir. İşte onlardan bazıları;
Kantaron bitkisinin kurutularak yağının damıtılması sonucunda elde edilen kırımızı kantaron yağı cilt yüzeyindeki hücre yenilenmesini destekliyor.
Hızlı hücre yenilenmesi sağlayan kırmızı kantaron yağı son dönemlerin en çok kullanılan bitkisel yağları arasında yer alır.
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Kantaron yağının cilt üzerindeki diğer etkileri ise kırışıklıkları önleme, yaşlanmayı geciktirme ve cildi nemlendirerek cilt elastikiyetini artırma şeklinde gibi etkenler sayılabilir.
Cilt yüzeyinde sivilce ve akneler nedeni ile oluşan lekelerin giderilmesini sağlar ve cilt rengini eşitler.
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Kırmızı Kantaron Yağının Sağlığa Faydaları
Sindirimi kolaylaştırır.
Kabızlık ve şişkinliği önler.
Yara ve buna bağlı oluşan enfeksiyonların tedavisinde oldukça etkilidir.
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Kırmızı Kantaron Yağının Saça Faydaları
Saçların daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Kırmızı kantaron yağı, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için saç köklerini besler ve saçların parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda yeni saç oluşumunu destekler.
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Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?
Kırmızı kantaron yağının ağızdan alınmak istendiği zaman maksimum bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle kantaron yağının ağızdan alımına dikkat edilmesi gerekir. Yaraların, enfeksiyonların ve sıkıntılı bölgelerin üzerinde gece yatmadan önce bir defa sürülerek kullanılması gerekir. Fakat her bitkisel üründe olduğu gibi kırmızı kantaron yağının da kronik hastalığı olan sürekli ilaç kullanan, hamileler ve alerjisi olan kişiler tarafından doktora danışılarak kullanılması gerekir.
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Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Yapılır?
Kırmızı kantaron taze haldeyken yağı çıkarılarak kullanılırken sarı kantaron yağı kantaron otunun çiçekleri ise yaz aylarında toplanarak kurutulup işlenir. Kendine has yaprakları olan kantarona binbirdelik otu denmesinin asıl nedeni, yaprakları ışığa tutulduğu zaman görülen parlak yağ noktacıklarıdır. Bitkinin çiçekleri yaz aylarında açtığı zaman toplanır. Yerden yaklaşık olarak 5 santimetre yükseklikten itibaren kesilen kantaron bitkileri kurutulur ya da taze olarak işlenir.