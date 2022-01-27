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Kırkkilit Otu Nedir, Ne İşe Yarar? Kırkkilit Otu Faydaları ve Kullanımı
Ülkemizde de hemen her bölgede yetiştirilen kırkkilit otunun dünyada 7 farklı çeşidi bulunuyor. Bronşit ve enfeksiyon hastalıklarında faydalı olan bu mucizevi ot kış aylarında özellikle tercih ediliyor. Peki, kırkkilit otu nedir, ne işe yarar? İşte kırkkilit otunun faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler...
Alternatif tıpta önemli bir yeri olan kırkkilit otu doğada sıklıkla bulunan bitki türleri arasında yer alıyor. Sulak alanlarda ve yol kenarında yetişebilen kırkkilit otunun anavatanı ise Amerika ve Kuzey Avrupa olduğu biliniyor. Peki, kırkkilit otunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte kırkkilit otunun yetiştiği mevsimler ve kullanımı...
Kırkkilit otunun faydaları
Eklemlerde gelişen rahatsızlıkların bitmesinde destek görev görür. Kemik erimesi rahatsızlıklarının yaşanmasını engelleyici özellikleri bulunur.
Test tüpü çalışmaları, kırkkilit otunun inflamatuar bağışıklık hastalıklarında yer alan ana savunma hücresi türü olan lenfositleri inhibe edebileceğini göstermektedir.
Kırkkilit otu nasıl kullanılır?
Kırk kilit otunun en yaygın kullanım şekli kaynatıldıktan sonra suyunun içilmesidir. Kırk kilit otunu kaynatmak için ilk olarak klor içermeyen su kaynatılmalıdır. Daha sonra içerisinde ihtiyaç kadar kırk kilit otu koyulmalı ve demlenmeye bırakılmalıdır.
Kırkkilit otunun yan etkileri ve zararları
Pek çok bitkisel üründe olduğu gibi kırkkilit otunun hamile ve emziren kadınlar tarafından da kullanılmaması önerilir.
Ek olarak, bitki nikotin içerir . Bu nedenle, nikotin alerjiniz varsa veya sigarayı bırakmak istiyorsanız bundan kaçınmalısınız.
Ek olarak, bitki nikotin içerir . Bu nedenle, nikotin alerjiniz varsa veya sigarayı bırakmak istiyorsanız bundan kaçınmalısınız.