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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Kırkkilit Otu Nedir, Ne İşe Yarar? Kırkkilit Otu Faydaları ve Kullanımı
İyi Yaşam
Fotoğraflar: iStock

Kırkkilit Otu Nedir, Ne İşe Yarar? Kırkkilit Otu Faydaları ve Kullanımı

Ülkemizde de hemen her bölgede yetiştirilen kırkkilit otunun dünyada 7 farklı çeşidi bulunuyor. Bronşit ve enfeksiyon hastalıklarında faydalı olan bu mucizevi ot kış aylarında özellikle tercih ediliyor. Peki, kırkkilit otu nedir, ne işe yarar? İşte kırkkilit otunun faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler...

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Alternatif tıpta önemli bir yeri olan kırkkilit otu doğada sıklıkla bulunan bitki türleri arasında yer alıyor. Sulak alanlarda ve yol kenarında yetişebilen kırkkilit otunun anavatanı ise Amerika ve Kuzey Avrupa olduğu biliniyor. Peki, kırkkilit otunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte kırkkilit otunun yetiştiği mevsimler ve kullanımı...
2Kırkkilit otu nedir

Kırkkilit otu nedir?

Kırkkilit otu, başta antioksidanlar ve silika olmak üzere birçok faydalı bileşik içeren bir eğreltiotudur. Çay, tentür ve kapsül şeklinde bulunur.
3Kırkkilit otunun faydaları

Kırkkilit otunun faydaları

Eklemlerde gelişen rahatsızlıkların bitmesinde destek görev görür. Kemik erimesi rahatsızlıklarının yaşanmasını engelleyici özellikleri bulunur.
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Doğal bir idrar söktürücü görevi görür.

Yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve tırnak sağlığını destekler.

Silikon ve antioksidan içeriği sayesinde saç büyümesini teşvik eder.
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Test tüpü çalışmaları, kırkkilit otunun inflamatuar bağışıklık hastalıklarında yer alan ana savunma hücresi türü olan lenfositleri inhibe edebileceğini göstermektedir.
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Esansiyel yağı, bakteri ve mantarlara karşı güçlü bir takviyedir.

Hayvan ve test tüpü çalışmaları, kırkkilit otunun kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve hasarlı pankreas dokusunu yenilemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
7Kırkkilit otu nasıl kullanılır

Kırkkilit otu nasıl kullanılır?

Kırk kilit otunun en yaygın kullanım şekli kaynatıldıktan sonra suyunun içilmesidir. Kırk kilit otunu kaynatmak için ilk olarak klor içermeyen su kaynatılmalıdır. Daha sonra içerisinde ihtiyaç kadar kırk kilit otu koyulmalı ve demlenmeye bırakılmalıdır.
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Kırkkilit otu aynı zamanda takviyeler içerisinde de bulunur. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.
9Kırkkilit otunun yan etkileri ve zararları

Kırkkilit otunun yan etkileri ve zararları

Pek çok bitkisel üründe olduğu gibi kırkkilit otunun hamile ve emziren kadınlar tarafından da kullanılmaması önerilir.

Ek olarak, bitki nikotin içerir . Bu nedenle, nikotin alerjiniz varsa veya sigarayı bırakmak istiyorsanız bundan kaçınmalısınız.
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Ayrıca B1 vitamini düzeyi düşük kişiler ve antiretroviral ilaç kullananlar tüketmekten kaçınmalıdır.
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