Kırkkilit Otu Nedir, Ne İşe Yarar? Kırkkilit Otu Faydaları ve Kullanımı

Kırkkilit otunun yan etkileri ve zararları

Pek çok bitkisel üründe olduğu gibi kırkkilit otunun hamile ve emziren kadınlar tarafından da kullanılmaması önerilir.



Ek olarak, bitki nikotin içerir . Bu nedenle, nikotin alerjiniz varsa veya sigarayı bırakmak istiyorsanız bundan kaçınmalısınız.