Kırışıklıklara Ne İyi Gelir? Kırışıklıkları Önlemeye Yardımcı Olan Mucizevi Besinler

İyi karbonhidrat ve yağlar kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir Şekerden kaçınmak önemlidir, ancak bu, tüm karbonhidratların kötü olduğu anlamına gelmez. Anahtarı ise kan şekeri seviyelerinizde ciddi bir artışa neden olmayacak düşük glisemik karbonhidratlar yemektedir. Dermatologlara göre, düşük glisemik oldukları için yulaf gibi karmaşık karbonhidratları önerilebilir. Bunun yanında beyaz pirinç gibi yüksek glisemik karbonhidratların sivilce ve kırışıklıklara neden olabilir. Yulaf ayrıca cilt hasarını önleyen bir bileşiğe sahiptir. Arpa ve kahverengi pirinç, diğer harika düşük glisemik seçeneklerdendir.