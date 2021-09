Kırışıklıklara Ne İyi Gelir? Kırışıklıkları Önlemeye Yardımcı Olan Mucizevi Besinler

Vitaminler sağlıklı, parlak bir cilt için hayati önem taşır C vitamini, hiperpigmentasyonu (renk eşitsizliğini) tersine çevirmeye ve kolajen üretmeye yardımcı olduğu için en popüler cilt bakım bileşenlerinden biridir. Portakal ve domates yemek harika bir C vitamini kaynağıdır ve cildi nemlendirmeye yardımcı olan su içeriği yüksektir. Nar ayrıca C vitamini, serbest radikal hasarını önleyen antioksidanlar ve punikalagin bileşenlerini içerir. Punicalagin’ler, cildinizdeki kolajeni korumaya yardımcı olan bileşenlerdir.