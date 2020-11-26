Kırışıklığa Neden Olan Yiyecekler

Bir gün aynaya bakarsınız ve daha önce görmediğiniz bir çizgiyi fark edersiniz. O da ne? Kırışıklıklar var! Cilt kırışıklıklarına sebep olan çok fazla etken vardır. Bunların en önüne geçilebilir sebeplerinden biri beslenme düzeninize bakmaktır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kırışıklıklara ne sebep olur?
Deri iki proteinden oluşur: kolajen ve elastin. Bu proteinler cildi pürüzsüz ve kırışıksız tutmak için çalışır. Bu proteinleri sağlıklı tutmak, cildinizin harika görünmesini de sağlayacaktır.
Güneş cilt altındaki yapısal lifleri parçalayarak kolajene zarar verir. Kolajen hasar gördüğünde cilt zayıflayacak ve sarkmaya neden olacaktır. Güneş hasarını yaşlanmayla birlikte gelen cildin doğal zayıflaması ile birleştirir ve kırışıklıklar kaçınılmaz bir sonuçtur.
2
Abone Ol
Kırışıklıkların bir başka suçlusu da ileri glikasyon son ürünleri veya AGE'lerdir. Bu moleküller, normal şeker sindirme sürecinin bir parçası olarak oluşan artıkların üzerinde kalır. Ancak zamanla AGE'ler birikme, kendilerini kolajen ve elastine bağlama, yapılarına zarar verme ve buruşuk, sarkık cilde yol açma eğilimindedir.
Peki hangi besinler AGE'lere yol açar ve cildinizin harika görünmesini istiyorsanız nelerden kaçınmalısınız?
3
Abone Ol
Şeker
Şeker, kolajene zarar veren AGE oluşumunu artırır. Cildin yapısını korumaya yardımcı olmak için kolajen lifleri birbirine bağlı kalmalıdır. Şeker, kolajen lifleri arasındaki bağa zarar verir ve bu daha sonra güneşten gelen UV ışığına maruz kalmasıyla şiddetlenir. Kolajen ne kadar çok parçalanırsa, cilt o kadar kırışık görünür.
4
Abone Ol
Kırışıklıkları önlemek için şeker alımınızı azaltın. Şeker, kek veya dondurma gibi yüksek şekerli yiyecekler sadece ara sıra yenmelidir, günlük diyetinizin bir parçası olarak değil. Ayrıca, gizli şeker kaynakları olabilecek diğer ürünlerin (yoğurt, ketçap veya domates sosu gibi) etiketlerini de kontrol ettiğinizden emin olun. Bunun yerine, diyetinizi ilave şeker içermeyen yiyeceklere dayandırın; sebzeler, yağsız protein, tam tahıllar, meyveler ve sağlıklı yağlar.
5
Abone Ol
Karbonhidratlar
Sindirildikten sonra karbonhidratlar saf şekere ayrılır ve bu da AGE'lere neden olur. Ancak tüm karbonhidratlar eşit değildir. Meyveler ve sebzeler de karbonhidrattır ve birçoğu kırışıklıkları gerçekten önleyebilecek şaşırtıcı besleyici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, kırışıklıkları önlemek için karbonhidratlardan tamamen kaçınmak, aslında cildinizin sağlığı için zararlı olacaktır.
6
Abone Ol
Bunun yerine, sadece rafine edilmiş ve işlenmiş, besleyici yararı az olan ve cilde zarar verebilecek karbonhidratlardan kaçının. İdeal olarak, kırışıklıkları önlemeye yardımcı olmak için hamur işleri, kahvaltılık gevrekler, beyaz ekmek gibi konsantre karbonhidrat kaynaklarını sınırlayın.
7
Abone Ol
Margarin
Uzun bir süre margarin, doymuş yağ içeriği düşük olduğundan tereyağından daha iyi bir seçim olarak lanse edildi. Ancak bu, margarinde bulunan çoklu doymamış yağların zararlı etkilerini öğrenmeden önceydi.
8
Abone Ol
2001'deki Amerikan Beslenme Koleji Dergisi'nin bir sayısında yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak margarin tüketenlerin daha az margarin yiyenlere göre daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu ortaya koydu. Margarin tüketiminden kaçın ve bunun yerine küçük miktarda tereyağı, ghee ya da zeytinyağı başta olmak üzere bitki bazlı yağlara yönelin.
9
Abone Ol
Süt ürünleri
Süt ürünleri, kemik sağlığı ve kas fonksiyonu için kritik bir mineral olan kalsiyum sağlasa da, iltihaplanmayı artırma eğilimindedir ve erken yaşlanmanın nedenlerinden biri olan oksidatif stresin artmasına neden olur. Süt ayrıca, AGE oluşumunu artırabilen ve kollajen hasarına yol açan laktoz adı verilen süt şekerine sahiptir.
10
Abone Ol
Kırmızı et
Kırmızı et, aşırı piştiğinde, mangal yapıldığında ve yandığında iltihaplanmayı artıran ve deri de dahil olmak üzere vücudun birçok organına zarar veren iltihaplı hidrokarbonlar oluşturur. Kırmızı et tüketirken ızgara, fırın gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin, mangal ve kızartmadan ise uzak durun.