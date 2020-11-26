Kırışıklığa Neden Olan Yiyecekler

Kırışıklıkları önlemek için şeker alımınızı azaltın. Şeker, kek veya dondurma gibi yüksek şekerli yiyecekler sadece ara sıra yenmelidir, günlük diyetinizin bir parçası olarak değil. Ayrıca, gizli şeker kaynakları olabilecek diğer ürünlerin (yoğurt, ketçap veya domates sosu gibi) etiketlerini de kontrol ettiğinizden emin olun. Bunun yerine, diyetinizi ilave şeker içermeyen yiyeceklere dayandırın; sebzeler, yağsız protein, tam tahıllar, meyveler ve sağlıklı yağlar.