Kırışıklığa Neden Olan Yiyecekler

Kırmızı et Kırmızı et, aşırı piştiğinde, mangal yapıldığında ve yandığında iltihaplanmayı artıran ve deri de dahil olmak üzere vücudun birçok organına zarar veren iltihaplı hidrokarbonlar oluşturur. Kırmızı et tüketirken ızgara, fırın gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin, mangal ve kızartmadan ise uzak durun.