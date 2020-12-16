Kinoa ve Pirinç: Hangi Popüler Tahıl Sizin İçin Daha İyi?

Günlük beslenme açısından daha yoğun seçenekler arasında esmer pirinç ve siyah pirinç bulunur. Siyah pirinç, kısmen tüm güçlü antioksidanlar ve bitki besinleri nedeniyle en sağlıklı pirinç çeşitlerinden biridir (rengi ne kadar yoğun olursa, sağlığı teşvik eden besinler o kadar yüksek olur). Proteinin yanı sıra lif, demir ve bakır da içerir.