Kinoa ve Pirinç: Hangi Popüler Tahıl Sizin İçin Daha İyi?
Lif bakımından zengin karbonhidratlar, çoğu öğünde tokluk, enerji ve lezzet sağlayan herhangi bir diyetin kritik bir parçasıdır. Dünya çapında en popüler temel mahsullerden biri olan pirinç, genellikle karbonhidrat kaynağıdır, ancak kinoa da pirinci yakından takip eder.
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Peki biri diğerinden daha besleyici mi? Hangisini tüketmeli?
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Pirincin sağlığa faydaları
Pek çok çeşidi olduğu için pirincin sağlık yararlarını genel olarak değerlendirmek zor olabilir; beyaz, kahverengi, yabani, yasemin, basmati diye liste devam ediyor. Genel olarak, tüm pirinç türlerin sağlıklı bir diyete uyabiliyor. Vücudumuz karbonhidratlarla çalışıyor ve pirinç, enerji ihtiyaçlarınızı karşılamanın mükemmel bir yoludur.
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Enerjiden bahsetmişken, beyaz pirinç dayanıklılık egzersizinden önce yemek için harika bir seçenektir. Çok fazla çözünmez lif içermeyen basit karbonhidratlar, spordan önce rahatlıkla yenebilir. Çözünür lifli karbonhidratların sindirimi daha zordur ve yoğun veya uzun süreli egzersiz sırasında mide rahatsızlığına neden olabilir.
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Günlük beslenme açısından daha yoğun seçenekler arasında esmer pirinç ve siyah pirinç bulunur. Siyah pirinç, kısmen tüm güçlü antioksidanlar ve bitki besinleri nedeniyle en sağlıklı pirinç çeşitlerinden biridir (rengi ne kadar yoğun olursa, sağlığı teşvik eden besinler o kadar yüksek olur). Proteinin yanı sıra lif, demir ve bakır da içerir.
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Kinoanın sağlığa yararları
Kinoa, aslında pişirildiğinde tahıl gibi davranan bir tohum dur. Birkaç çeşit (beyaz, kırmızı, siyah ve üç renkli) varken, aralarındaki besin değeri nispeten benzerdir.
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Kinoa glutensizdir, protein bakımından yüksektir ve sayısız sağlık yararına sahip olan B vitamini, lif ve çeşitli mineraller (demir, kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi) içerir.
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Yüksek protein ve lif içeriği nedeniyle kinoa, kan şekeri için en sağlıklı karbonhidratlardan biri olarak adlandırılıyor. Pirinç ve kinoanın her ikisi de sağlıklı bir beslenmenin parçası olabilirken, kinoanın besleyici faydaları biraz daha fazladır.
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Kinoa ile pirinç karşılaştırması
Kinoa protein açısından kahverengi pirince göre daha yüksek (3'e kıyasla 8 gram) ve ayrıca lif açısından da yüksektir (1'e kıyasla 5 gram). Bileşenlerinin kinoayı daha doyurucu ve kan şekeri dengesi için daha iyi hale getiriyor.
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Kinoa bir tohum ve pirinç bir tahıl olmasına rağmen, ikisi benzer bir nişastalı tada ve yumuşak bir dokuya sahiptir . Genellikle yemeklerde birbirinin yerine kullanılabilirler. Benzer beslenme profillerine sahip olsalar da, kinoa daha yüksek miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içerir.