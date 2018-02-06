Kimyonun Şaşırtıcı Faydaları

Salataların ve yemeklerin vazgeçilmezi kimyonun farklı lezzeti dışında pek çok faydası da bulunmakta. Peki kimyonun faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Tüm bu soruların cevabını sizler için mercek altına aldık.
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1
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İŞTE KİMYONUN ŞAŞIRTICI FAYDALARI...
Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay
2
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Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kimyon içerdiği antioksidan sayesinde hastalıklara karşı savaşarak bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar.
3
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Cildi güzelleştirir
Kimyon aynı zamanda cilt sağlığına da iyi gelir. Kimyon tuzu ile yüzünüzü yıkadığınızda akne ve sivilcelerinize iyi geldiğini göreceksiniz.
4
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Beyin sağlığını korur
Kimyon beyin sağlığını büyük ölçüde korur. Hafızayı güçlendirmeye yardımcıdır.
5
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Uykusuzluk problemini giderir
Kimyon çayı uykusuzluk problemi çekenler için idealdır. Kimyon çayının akşam saatlerinde tüketilmesi uykusuzluk problemini giderecektir.
6
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Solunum sistemi için faydalıdır
Faydaları saymakla bitmeyen kimyon aynı zamanda solunum sistemi için de oldukça yararlıdır. Öyle ki solunum sistemi iltihapları üzerinde iyileştirici rol oynar.
7
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Sindirimi kolaylaştırır
Kimyon sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırarak enzimlerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.