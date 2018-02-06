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GeriBeslenme Önerileri Kimyonun Şaşırtıcı Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kimyonun Şaşırtıcı Faydaları
Beslenme Önerileri

Kimyonun Şaşırtıcı Faydaları

Salataların ve yemeklerin vazgeçilmezi kimyonun farklı lezzeti dışında pek çok faydası da bulunmakta. Peki kimyonun faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Tüm bu soruların cevabını sizler için mercek altına aldık.

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1İŞTE KİMYONUN ŞAŞIRTICI FAYDALARI...
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İŞTE KİMYONUN ŞAŞIRTICI FAYDALARI...

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay

2Bağışıklık sistemini güçlendirir
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Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kimyon içerdiği antioksidan sayesinde hastalıklara karşı savaşarak bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar.

3Cildi güzelleştirir
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Cildi güzelleştirir

Kimyon aynı zamanda cilt sağlığına da iyi gelir. Kimyon tuzu ile yüzünüzü yıkadığınızda akne ve sivilcelerinize iyi geldiğini göreceksiniz.

4Beyin sağlığını korur
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Beyin sağlığını korur

Kimyon beyin sağlığını büyük ölçüde korur. Hafızayı güçlendirmeye yardımcıdır.

5Uykusuzluk problemini giderir
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Uykusuzluk problemini giderir

Kimyon çayı uykusuzluk problemi çekenler için idealdır. Kimyon çayının akşam saatlerinde tüketilmesi uykusuzluk problemini giderecektir.

6Solunum sistemi için faydalıdır
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Solunum sistemi için faydalıdır

Faydaları saymakla bitmeyen kimyon aynı zamanda solunum sistemi için de oldukça yararlıdır. Öyle ki solunum sistemi iltihapları üzerinde iyileştirici rol oynar.

7Sindirimi kolaylaştırır
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Sindirimi kolaylaştırır

Kimyon sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırarak enzimlerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

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