Kilo Vermeyi Zorlaştıran 9 Zihniyet

HEDEFLERİNİZİ GERÇEKÇİ TUTUN Kilo vermek ve daha sağlıklı olmak bir gecede olan bir şey değildir. Zaman ve çabanın yanı sıra birçok hayal kırıklığına rağmen sarsılmaz bir şekilde devam etme isteği gerektirir. Ve eğer her zaman hızlı sonuçlar istiyorsanız, bu sarsılmaz iradeye ihtiyacınız var çünkü kesin olarak hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Beklentilerinizi ve hedeflerinizi gerçekçi tutarsanız, bunlara ulaşma olasılığınız kendinizden insanüstü hedefler beklediğinizden daha yüksektir.