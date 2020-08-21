Kilo Vermeyi Zorlaştıran 9 Zihniyet

Kilo vermenin fiziksel olduğu kadar zihinsel bir zorluğu olduğu doğrudur. Yemek, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği ile ilgili zihniyetinizi değiştiremezseniz, o zaman uzun vadeli kilo kaybı ve sağlıklı yaşamanız inanılmaz derecede zor olacaktır. Gelin kilo vermeyi zorlaştıran bazı düşünce yapılarına bakalım.
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1
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DAİMA KİLO VERMEYİ DÜŞÜNMEK
Her zaman kilo vermek, daha ince olmak veya daha formda olmak istiyorsan, büyük olasılıkla herhangi bir ilerleme kaydetmeyeceksin. Dilemeye devam ederek zayıflayamazsın. Daha iyi beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalısınız. Hayaller kendiliğinden gerçekleşmez. Bunları yerine getirmek size kalmış.
2
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OLUMSUZ DÜŞÜNCE
Kilo vermenizle ilgili her zaman olumsuz düşünceleriniz varsa, o zaman kilo verme planınıza bağlı kalmakta kesinlikle zorlanacaksınız. Her gün yiyecek seçimlerinizden, egzersizinizden korkarak ve hatta kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçerek uyanamazsınız. Olumsuz düşüncelerden yorulacaksın ve sonunda kilo verme girişiminden vazgeçeceksin. Yapmanız gereken aksiliklere ve zor seçimlere rağmen, umut ve iyimserlikle uyanmalısınız.
3
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HEDEFLERİNİZİ GERÇEKÇİ TUTUN
Kilo vermek ve daha sağlıklı olmak bir gecede olan bir şey değildir. Zaman ve çabanın yanı sıra birçok hayal kırıklığına rağmen sarsılmaz bir şekilde devam etme isteği gerektirir. Ve eğer her zaman hızlı sonuçlar istiyorsanız, bu sarsılmaz iradeye ihtiyacınız var çünkü kesin olarak hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Beklentilerinizi ve hedeflerinizi gerçekçi tutarsanız, bunlara ulaşma olasılığınız kendinizden insanüstü hedefler beklediğinizden daha yüksektir.
4
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ERTELEMEK
"Yarın egzersiz yapacağım." "Bugünden sonra daha iyi yiyeceğim." "Daha fazla su içeceğim." gibi örneklere benzer ifadeler söylediyseniz, büyük olasılıkla erteliyorsunuzdur. Kilo verme planlarınızı ertelemeye devam ederseniz hiçbir yere varamazsınız. Bugün kilo verme çabanıza başlama günü. Bugün daha iyi yiyecek seçimleri yapın. Bugün egzersiz yapın. Hemen su için. Çok geç olana kadar beklemeyin.
5
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ZORLUĞU GÖZE ALMAMAK
Kilo vermek hiçbir şekilde kolay değildir. Egzersiz, terleme ve alışık olmadığınız yiyecekleri yemeyi içerir. Kilo vermeyi seçtiğinizde, rahatlık alanınızdan çıkmaya hazır olmalısınız. Bunlara hazır değilseniz, vücudunuzu zayıflatan kiloları kaybetmezsiniz.
6
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YOKSUNLUK DÜŞÜNCESİ
Kilo vermeyi düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Şöyle mi: Artık tatlı yok, daha fazla alkol yok, daha fazla sigara yok, daha fazla gece dışarı çıkmak yok ya da işlenmiş yiyecek yok mu? Sürekli olarak kendinizi mahrum bıraktığınızı veya hayattaki eğlenceli şeyleri kaçırdığınızı düşünmeniz gerçekten yardımcı olmaz. Belirli şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini kabul etmeniz ne kadar uzun sürerse, kilo vermeye başlamanız o kadar uzun olacaktır. Kilo verdiğinizde ve daha sağlıklı olduğunuzda, hayatı kaçırmazsınız; yaşamı yepyeni bir ışıkta deneyimleyeceksiniz.
7
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MAZERETLER VE ŞİKAYETLER
Aslında kilo vermeye çalışmak çoğu insan için zordur. Mazeret uydurmanın ve şikayette bulunmanın kimseyi kolaylaştırmadığını biliyoruz. Aslında bahaneler, dürüst olmanızı zorlaştırır. Şikayetler sadece kendi iyiliğiniz için sorumluluk almak istemiyormuşsunuz gibi görünmenizi sağlar. Belki de kendinizden duyduğunuz tek şey şikayet ve mazeretlerse, stratejinizi ve zihniyetinizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.
8
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Zihin çok güçlü bir şeydir. Yaşamlarımızı şekillendirme ve eylemlerimizi dikte etme gücünü genellikle hafife alırız. Olumlu ve güçlü düşüncelerin gücünden yararlanamazsak, o zaman kilo vermede başarılı olmanın yanı sıra sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmede zorlanacağız. Kendinize ve kilo verme yaklaşımınıza bakmaya çalışın. Hangi zihniyet kilo vermenizi zorlaştırıyor?