Kilo Vermeye Yardımcı En Etkili 5 Egzersiz

Koşu yapmak Bu madde muhtemelen hiç kimse için sürpriz değil. Ortalama 40 dakika boyunca düzenli olarak koşu yapmak, obeziteye eğilimli genleri dengelemek için en güçlü egzersiz olarak belirlendi. Özellikle açık havada yapılan düzenli koşu seansları sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, stresi de azaltıyor.