Kilo Verme Aşamasında Ara Öğün Gerekli mi?

Yemek yedikten birkaç sonra açlık hissetmiyorsanız, öğününüz size yetmiştir ve ara öğün yapmanıza gerek kalmaz. Ara öğün sadece zayıflamayı ya da kilo kontrolü sağlamayı değil, iyi hissetmeyi, yoğun çalışama saatleriyle daha kolay baş edebilmeyi de sağlıyor. Tabii yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer vücudunuz buna ihtiyaç duyuyorsa.