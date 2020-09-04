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GeriBeslenme Önerileri Kilo Almanıza Sebep 10 Trans Yağ Kaynağı Besin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kilo Almanıza Sebep 10 Trans Yağ Kaynağı Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy, iStock

Kilo Almanıza Sebep 10 Trans Yağ Kaynağı Besin

Ev yapımı olmayan her şeyde az veya çok miktarda bulunan bu zararlı yağ türü, kilo vermenizdeki en büyük engellerden biri. Hızlı ve hazır gıdalarda fazlaca bulunan bu yağ sağlığınızı kötü yönde etkiliyor.

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Peki trans yağ hangi besinlerde bulunuyor?

2Pastalar
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Pastalar

Her ne kadar yemesi çok güzel olsa da aslında sağlımız için çok zararlı. Sadece tek bir dilim yiyoruz demeyin, o tek bir dilim bile aşırı oranda trans yağ içeriyor.

3Kurabiyeler
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Kurabiyeler

Kurabiyelerin ağzımızda parçalanmasını severiz. İşte tam da bu noktada trans yağ maruz kalıyoruz. Hem raf ömrünü uzatmak hem de taze etkisi yaratmak için bolca trans yağ kullanılıyor.

4Margarin
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Margarin

Birden fazla hayvansal ve bitkisel yağın birleşmesi ile oluşan margarinler trans yağ depolarıdır. Sağlık açısından tüketilmemesi gereken yağlardandır.

5Patlamış mısır
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Patlamış mısır

Patlamış mısır büyük bir lif kaynağıdır. Ancak pişirilme şekli onu sağlıklı ya da sağlıksız kılar. Mikrodalgada patlatılan ya da sinemada satılan patlamış mısırlar fazlasıyla trans yağ içermektedir.

6Hazır sandviçler
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Hazır sandviçler

Paketlenmiş gıdaların en masumu gibi dursa da aslında değil. Sabah kahvaltısı olarak sandviç tercih ettiyseniz fazlasıyla trans yağ tükettiniz.

7Donutlar
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Donutlar

Sevimli görüntüleri ile her ne kadar cazip gelseler de hem karbonhidrat hem de trans yağ olan bu tatlıyı tüketmemeye çalışın.

8Krema dolgulu çikolatalar
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Krema dolgulu çikolatalar

Bu küçük tatlı atıştırmalıklar hem size kilo aldıracak hem de trans yağ tüketmenizi neden olacak.

9Kızarmış yiyecekler
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Kızarmış yiyecekler

Görüntüleriyle ve kokularıyla sizi kendilerine çekseler de bu yiyeceklerden uzak durun. kızartılan her yiyecek trans yağı deposu haline gelir.

10Dondurulmuş gıdalar
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Dondurulmuş gıdalar

Mevsiminde toplanılan ve dondurulan besinler karbonhidrat, tuz ve şeker ile birlikte trans yağ bakımından yüksektir. Sağlıklı bir yaşam için tüketmemeyi tercih edin.

11Fıstık ezmesi
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Fıstık ezmesi

Yer fıstığı sağlıklı yağlar içerir - ancak sadece sınırlı miktarlarda tüketirseniz yardımcı olabilirler. Kalori bakımından yüksek olan bu besin kilo almanızı kolaylaştıracaktır.

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