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Kilo Almanıza Sebep 10 Trans Yağ Kaynağı Besin
Ev yapımı olmayan her şeyde az veya çok miktarda bulunan bu zararlı yağ türü, kilo vermenizdeki en büyük engellerden biri. Hızlı ve hazır gıdalarda fazlaca bulunan bu yağ sağlığınızı kötü yönde etkiliyor.
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1
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Peki trans yağ hangi besinlerde bulunuyor?
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Pastalar
Her ne kadar yemesi çok güzel olsa da aslında sağlımız için çok zararlı. Sadece tek bir dilim yiyoruz demeyin, o tek bir dilim bile aşırı oranda trans yağ içeriyor.
3
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Kurabiyeler
Kurabiyelerin ağzımızda parçalanmasını severiz. İşte tam da bu noktada trans yağ maruz kalıyoruz. Hem raf ömrünü uzatmak hem de taze etkisi yaratmak için bolca trans yağ kullanılıyor.
4
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Margarin
Birden fazla hayvansal ve bitkisel yağın birleşmesi ile oluşan margarinler trans yağ depolarıdır. Sağlık açısından tüketilmemesi gereken yağlardandır.
5
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Patlamış mısır
Patlamış mısır büyük bir lif kaynağıdır. Ancak pişirilme şekli onu sağlıklı ya da sağlıksız kılar. Mikrodalgada patlatılan ya da sinemada satılan patlamış mısırlar fazlasıyla trans yağ içermektedir.
6
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Hazır sandviçler
Paketlenmiş gıdaların en masumu gibi dursa da aslında değil. Sabah kahvaltısı olarak sandviç tercih ettiyseniz fazlasıyla trans yağ tükettiniz.
7
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Donutlar
Sevimli görüntüleri ile her ne kadar cazip gelseler de hem karbonhidrat hem de trans yağ olan bu tatlıyı tüketmemeye çalışın.
8
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Krema dolgulu çikolatalar
Bu küçük tatlı atıştırmalıklar hem size kilo aldıracak hem de trans yağ tüketmenizi neden olacak.
9
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Kızarmış yiyecekler
Görüntüleriyle ve kokularıyla sizi kendilerine çekseler de bu yiyeceklerden uzak durun. kızartılan her yiyecek trans yağı deposu haline gelir.
10
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Dondurulmuş gıdalar
Mevsiminde toplanılan ve dondurulan besinler karbonhidrat, tuz ve şeker ile birlikte trans yağ bakımından yüksektir. Sağlıklı bir yaşam için tüketmemeyi tercih edin.
11
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Fıstık ezmesi
Yer fıstığı sağlıklı yağlar içerir - ancak sadece sınırlı miktarlarda tüketirseniz yardımcı olabilirler. Kalori bakımından yüksek olan bu besin kilo almanızı kolaylaştıracaktır.