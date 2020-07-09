Kilo Aldırmayan Kahvaltı Planı

Günün en lezzetli ve önemli öğünü olan kahvaltı, doğru besinler tüketilmezse kilo almaya sebep olabiliyor. İşte size leziz, doyurucu ve kilo aldırmayan 1 haftalık kahvaltı planı!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uyku sırasında kan şekerimiz gittikçe düşer. Uzmanlar, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemizin daha fazla düşmesine izin vermeden, uyandıktan sonra 1 saat içerinde kahvaltı yapılmasını öneriyor. Peki sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu 1 haftalık liste verdi.
2
Abone Ol
Pazartesi:
Peynirli sandviç (60 gram lor peyniri, 50 gram tam tahıl ekmeği, 4 adet zeytin, domates, salatalık, yeşillik), çay (şekersiz)
3
Abone Ol
Salı:
1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, domates, salatalık, yeşillik, 2 adet ceviz, 1 dilim ekmek, 1 dilim ananas
4
Abone Ol
Çarşamba:
1 çorba kaşığı yulaf, 1/2 adet muz, 2 adet badem, 1 su bardağı light süt
5
Abone Ol
Perşembe:
Peynirli omlet (1 adet yumurta, 30 gram peynir), domates, salatalık, yeşillik, 2 dilim tam tahıl ekmeği (50 gram), beyaz çay (şekersiz)
6
Abone Ol
Cuma:
2 adet kepekli galeta, peynir (60 gram), domates, salatalık, yeşillik, 4 adet zeytin, kayısı çayı (şekersiz)
7
Abone Ol
Cumartesi:
Peynirli salata (2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 adet zeytin, kırmızı biber, roka, domates, salatalık), 2 dilim tam tahıllı ekmek (50 gram), rezene çayı (şekersiz)