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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kilo Aldırmayan Kahvaltı Planı
Beslenme Önerileri

Kilo Aldırmayan Kahvaltı Planı

Günün en lezzetli ve önemli öğünü olan kahvaltı, doğru besinler tüketilmezse kilo almaya sebep olabiliyor. İşte size leziz, doyurucu ve kilo aldırmayan 1 haftalık kahvaltı planı!

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Uyku sırasında kan şekerimiz gittikçe düşer. Uzmanlar, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemizin daha fazla düşmesine izin vermeden, uyandıktan sonra 1 saat içerinde kahvaltı yapılmasını öneriyor. Peki sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu 1 haftalık liste verdi.

2Pazartesi:
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Pazartesi:

Peynirli sandviç (60 gram lor peyniri, 50 gram tam tahıl ekmeği, 4 adet zeytin, domates, salatalık, yeşillik), çay (şekersiz)

3Salı:
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Salı:

1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, domates, salatalık, yeşillik, 2 adet ceviz, 1 dilim ekmek, 1 dilim ananas

4Çarşamba:
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Çarşamba:

1 çorba kaşığı yulaf, 1/2 adet muz, 2 adet badem, 1 su bardağı light süt

5Perşembe:
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Perşembe:

Peynirli omlet (1 adet yumurta, 30 gram peynir), domates, salatalık, yeşillik, 2 dilim tam tahıl ekmeği (50 gram), beyaz çay (şekersiz)

6Cuma:
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Cuma:

2 adet kepekli galeta, peynir (60 gram), domates, salatalık, yeşillik, 4 adet zeytin, kayısı çayı (şekersiz)

7Cumartesi:
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Cumartesi:

Peynirli salata (2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 adet zeytin, kırmızı biber, roka, domates, salatalık), 2 dilim tam tahıllı ekmek (50 gram), rezene çayı (şekersiz)

8Pazar:
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Pazar:

Sebzeli yulaflı omlet (2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı yulaf, mantar, biber, domates)

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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