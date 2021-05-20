Kil Maskesi Nasıl Yapılır? Evde Kil Maskesi Uygulamanın Yolları
Günümüzde cilt bakımı için çeşitli maskelere ihtiyaç duyulabiliyor. Kil maskesi de bunlardan biri. Cilt bakımında uzun yıllardır tercih edilen kil maskesi yağ seviyesini dengeleyip kusurları en aza indirmeye yardımcı olur. Peki kil maskesi nasıl yapılır? Evde kil maskesi uygulamanın yolları...
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1
Kil maskesi, cilt bakımında sıklıkla tercih edilen maskelerden... Maskenin ana malzemesi de kil ve doğada kolayca bulunabiliyor. İçeriğindeki mineraller sayesinde de cildi sıkılaştırır, besler ve gençleştirir. İşte kil maskesinin uygulanışı...
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Kil maskesi nasıl yapılır?
Maskeyi uygulamak için cildin muhakkak temiz olması gereklidir. Cilt yapınıza uygun temizleme ürünü ile cildinizi temizleyin ve sonrasında da bol su ile yıkayın. Daha sonra temiz cildinize kil maskesini göz altlarına ve üstlerine gelmeyecek şekilde dikkat ederek ince bir tabaka halince uygulayın.
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Maskeyi uyguladıktan bir süre sonra cildinizde gerilme oluşacağı için kafanızı arkaya yaslayın veya sırt üstü uzanın. Ayrıca maskeyi sürdükten sonra bir süre konuşmayın ve herhangi bir mimikte bulunmayın. Maskeniz elinize bulaşmıyorsa artık yıkamanın zamanı gelmiştir. Maskenin kenarlarının beyazlaşması da yıkanması gerektiğini gösterir. Maskeyi yıkadıktan sonra da cildinizi uygun nemlendirici ile nemlendirin.
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Kil maskesi hazırlanışı
Maskenizi hazırlamak için 1 yemek kaşığı kadar kile krem kıvamında olacak şekilde azar azar su ekleyin. Dilerseniz maden suyu da ilave edebilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra mimiklerinizi kullanmamaya dikkat edin.