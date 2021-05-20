Kil Maskesi Nasıl Yapılır? Evde Kil Maskesi Uygulamanın Yolları

Kil maskesi nasıl yapılır? Maskeyi uygulamak için cildin muhakkak temiz olması gereklidir. Cilt yapınıza uygun temizleme ürünü ile cildinizi temizleyin ve sonrasında da bol su ile yıkayın. Daha sonra temiz cildinize kil maskesini göz altlarına ve üstlerine gelmeyecek şekilde dikkat ederek ince bir tabaka halince uygulayın.