Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Uygulanır? İşte Ketojenik Diyet Listesi

Düşük karbonhidratlar

Nişastalı olmayan sebzeler kalori ve karbonhidrat bakımından düşüktür, ancak C vitamini ve çeşitli mineraller de dahil olmak üzere birçok besin maddesi bakımından yüksektir.



Sebzeler ve diğer bitkiler , vücudunuzun diğer karbonhidratlar gibi sindirmediği ve emmediği lif içerir .



Birçok sebze çok az net karbonhidrat içerir . Bununla birlikte, patates, tatlı patates veya pancar gibi bir porsiyon "nişastalı" sebze tüketmek, gün için tüm karbonhidrat limitinizi aşmanıza neden olabilir.



Nişastasız sebzeler için net karbonhidrat miktarı, 1 fincan çiğ ıspanak için 1 gramdan az, 1 fincan pişmiş Brüksel lahanası için 7 gram arasında değişmektedir.



Düşük karbonhidratlı sebzeler, yüksek karbonhidratlı yiyecekler için harika ikameler sağlar.



Örneğin:



Karnabahar, pirinç veya patates püresi yerine kullanılabilir



Kabaktan "zoodle" yapılabilir



Spagettili kabak, spagetti için doğal bir alternatiftir.