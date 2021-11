Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Uygulanır? İşte Ketojenik Diyet Listesi

Et ve kümes hayvanları

Et ve kümes hayvanları, ketojenik bir diyette temel gıdalar olarak kabul edilir.



Taze et ve kümes hayvanları karbonhidrat içermez ve B vitaminleri ve birkaç önemli mineral bakımından zengindir.



Aynı zamanda , çok düşük karbonhidrat diyeti sırasında kas kütlesini korumaya yardımcı olduğu gösterilen yüksek kaliteli protein için harika bir kaynaktırlar.



Mümkünse otla beslenen etleri seçmek en iyisidir . Bunun nedeni, ot yiyen hayvanların, tahılla beslenen hayvanlardan elde edilen etlere göre daha yüksek miktarda omega-3 yağı, konjuge linoleik asit ve antioksidan içeren et üretmesidir.