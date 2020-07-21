Kereviz Suyu İçmek İçin 6 Muhteşem Neden

5- Cilt ve saçı besliyor Kereviz suyu en iyi detoks içecekler biridir! Vücudunuzda toksin olmadığında cildinize yansır. Kereviz suyunda bulunan antioksidan ve antienflamatuar polifenoller kan dolaşımınızdaki reaktif oksijen türlerini temizliyor. Potasyum ve magnezyum gibi mineraller cildinizin elektrolit dengesini ve pH değerini koruyor. Folat, A ve C vitaminleri enfeksiyonlarla ve iltihapla savaşıyor. Tüm bu özellikler ise hem cilt hem de saç sağlığı için büyük fayda sağlıyor.