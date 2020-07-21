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GeriBeslenme Önerileri Kereviz Suyu İçmek İçin 6 Muhteşem Neden
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kereviz Suyu İçmek İçin 6 Muhteşem Neden
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Kereviz Suyu İçmek İçin 6 Muhteşem Neden

Son zamanların en popüler yağ yakıcı formüllerinden biri kesinlikle kereviz suyu. Ancak pek çok kişi bu içeceğe karşı ön yargılı. Şimdi ön yargıları kırma zamanı! İşte size kereviz suyu içmek için 6 muhteşem neden...

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11- Kabızlığa ve sindirim bozukluklarına iyi geliyor
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1- Kabızlığa ve sindirim bozukluklarına iyi geliyor

Kerevizde bol miktarda lif bulunuyor. Lif ise kabızlığın ve sindirim bozukluklarının bir numaralı düşmanıdır. Kereviz suyu, zengin lif içeriği ile bağırsak hareketlerine yardımcı oluyor, kabızlığı ve olası sindirim sorunlarını önlüyor.

22- Antienflamatuar özelliklere sahiptir
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2- Antienflamatuar özelliklere sahiptir

Çoğu zaman, iltihaplanma, bağışıklığın zayıflamasının bir sonucudur. Başka bir deyişle, vücudunuz kendini herhangi bir rahatsızlığa karşı korumak için çok zayıf olduğunda iltihaplanma da ortaya çıkabiliyor. Diyetinize antienflamatuar ve düşük nişasta içeren yiyecekler eklemek çok yardımcı olabiliyor. Kereviz suyu iyi bir anti-enflamatuardır. Osteoartrit, romatoid artrit, bronşit, astım, lupus, gut, Crohn hastalığı gibi akut ve kronik enflamatuar hastalıkların şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. 

33- Karaciğer hasarını ve hastalıklarını azaltıyor
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3- Karaciğer hasarını ve hastalıklarını azaltıyor

Kereviz yaprakları ve saplarının karaciğer üzerinde antioksidan ve antienflamatuar etkileri vardır. Polifenoller vücudunuzdaki birikmiş toksinleri ve serbest radikalleri ortadan kaldırıyor. Glutatyon redüktaz, süperoksit dismutaz, katalaz gibi antioksidan enzimlerin aktivitesini arttıryorlar. Bu, karaciğerinizde lipid peroksidasyonunun azalmasına ve birikmesine neden oluyor.

44- Beyin sağlığını iyileştiriyor
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4- Beyin sağlığını iyileştiriyor

Kahvaltı smoothienize kereviz eklemek sadece hafif bir başlangıç yapmanıza yardım etmekle kalmaz aynı zamanda zihninizi de uyandırıyor. Kereviz suyu, nöron ölümünü yavaşlatarak hafızayı güçlendiriyor. Kereviz suyu Alzheimer hastalığını, hafıza kaybını (bunama) ve nörodejeneratif bozuklukları ile de mücadele ediyor.

55- Cilt ve saçı besliyor
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5- Cilt ve saçı besliyor

Kereviz suyu en iyi detoks içecekler biridir!  Vücudunuzda toksin olmadığında cildinize yansır. Kereviz suyunda bulunan antioksidan ve antienflamatuar polifenoller kan dolaşımınızdaki reaktif oksijen türlerini temizliyor. Potasyum ve magnezyum gibi mineraller cildinizin elektrolit dengesini ve pH değerini koruyor. Folat, A ve C vitaminleri enfeksiyonlarla ve iltihapla savaşıyor. Tüm bu özellikler ise hem cilt hem de saç sağlığı için büyük fayda sağlıyor.

66- Böbrek sağlığını koruyor
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6- Böbrek sağlığını koruyor

Kereviz suyu iki temel mineral içeriyor; sodyum ve potasyum. Bu mineraller vücut sıvımızın düzenleyicileri olarak işlev görüyor. Bu nedenle, bu meyve suyu mükemmel bir diüretiktir. Bu özelliği ile idrar üretimini kolaylaştırıyor ve idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek rahatsızlıklarını önlüyor.

75 dakikada kereviz suyu nasıl yapılır
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5 dakikada kereviz suyu nasıl yapılır?

İhtiyacınız olan şeyler; 1 demet kereviz sapı, su ve blender!

Kereviz saplarının uçlarını kesin ve iyice yıkayın. Ardından blender'a koyun ve yarım su bardağı su ekleyin pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. İsterseniz blender'a maydanoz da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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