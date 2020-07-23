Kendinizin En İyi Haline Odaklanmanın 4 Adımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gündemi, farklı ihtiyaçlar oluşturmaya ve sakinlik, içe dönme, kendine odaklanma gibi kavramları da öne çıkarmaya başladı. Peki böyle bir dönemde kendimizin en iyi haline nasıl odaklanabiliriz? Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Alpaslan Topçu, evde geçirilen sürede kendinin en iyi haline odaklanmaya yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs gündemiyle, pek çok konuda olduğu gibi günlük rutinlerimizde de değişiklikler meydana geldi. Evde geçirdiğimiz sürenin arttığı ve kendimizle daha fazla baş başa kaldığımız bu dönemde, eksikliğini fark ettiğimiz şeylerden biri de içsel benliğimize ve kendimize odaklanmak.
2
Abone Ol
Bu dönemin getirebileceği boş verme ve kendini bırakma hissini bir kenara bırakmalı ve bu dönemi içsel yolculuğumuza odaklanmak için bir fırsat olarak görebilmeliyiz. Peki kendimize odaklanmayı nasıl sağlayabiliriz?
3
Abone Ol
Bu dönemde sağlıklı beslenme ve hareketten taviz verilmemeli
Bu süreçteki endişe ve yüksek kaygı seviyesi sağlıksız atıştırmalık ürünlere yönelmemize neden olabiliyor. Strese ve gelecek dönemin belirsizliğine bağlı olarak kişilerin yeme düzenlerinde değişimler gözükebilir ve kendilerini mutlu etmek amacıyla sağlıksız atıştırmalıklara yönelim gösterebilirler. Önemli olan bunun geçici bir dönem olduğunu kabul ederek süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmek. Bu dönemde de sağlıklı beslenmekten taviz verilmemeli, su tüketimine de yine aynı şekilde özen gösterilmeli.
4
Abone Ol
Evde yapılabilecek birçok fiziksel aktivite bulunuyor ve çoğu zaman bu egzersizler ek bir alete gerek duymadan da yapılabiliyor. Evde olduğumuz dönemde hareketsizliğe çok alıştığımız için egzersiz yapmak zor gelebilir. Fakat unutulmamalı ki, sağlıklı beslenme spor ile desteklendiğinde hem fiziksel hem de ruhsal dengemizi bulmamıza yardımcı olacaktır. Yoga ya da pilates gibi ekstra bir spor aletine gerek duymadan da yapılabilecek aktiviteler gün içinde daha iyi ve enerjik hissetmemizi sağlar. Ayrıca meditasyona yönelebilir, bu süreçte kendi iç yolculuğunuza odaklanabilirsiniz.
5
Abone Ol
Uyku düzenini stabil hale getirmek ruh ve beden sağlığını koruyor
Bu süreçte kişilerin uyku düzeninde aksamalar meydana geldiği ya da uykuya dalma problemi sık karşılaştığımız şikayetler arasında. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitemizin düşmesine neden olan bir durum. Bu süreçte uyku düzenimizi stabil bir hale getirmeli, vücudumuz için yeterli olan ve bize kendimizi enerjik hissettiren uyku düzenini oluşturduğumuza emin olmalıyız.
6
Abone Ol
Aynada gördüğünüz kişiyi küçük dokunuşlarla ödüllendirin
İçinde bulunduğumuz bu süreçte bize iyi gelen rutin alışkanlıklarımızdan kopmamak çok önemli. Evde yapabileceğimiz cilt ve saç bakımları, cildimizin temiz tutmak ve ev şartlarında da olsa devam edebileceğimiz doğal kürler aynada gördüğümüz kişiyle yabancılaşmamanın da bir anahtarı.
7
Abone Ol
Bu süreçte kendimizin en iyi hali için atacağımız her adım dış güzelliğimizin yanında ruhumuzu da besleyecektir. Ayrıca koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde yaptırmak isteyeceğimiz daha kapsamlı cilt bakımı ya da medikal estetik uygulamaları için cildi hazır tutmak ve bu süreçte de cilt bakımımıza odaklanmak son derece önemli.