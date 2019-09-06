MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Kendinizi Daha İyi Hissetmenizi Sağlayacak 6 Adım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Kendinizi Daha İyi Hissetmenizi Sağlayacak 6 Adım
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Kendinizi Daha İyi Hissetmenizi Sağlayacak 6 Adım

Kendini sevmek kolay bir iş gibi görünse de bu eylem bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Çünkü çoğu zaman etrafımızdaki insanlara nazik davranırken kendimize karşı olabildiğince acımasız oluyoruz. Sürekli kendimizi eleştiriyoruz ve gittiğimiz yerlerde güvende hissetmiyoruz. Peki, buna artık bir son vermenin zamanı gelmedi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Daha iyi olmak istemiyor musunuz? Ya da bunun için kendinizi baştan sona değiştirmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Kendinizi sevmenizi ve daha iyi hissetmenizi sağlayacak 6 adımı anlatıyoruz!

2Üzgünüm demeyi bırakın
Abone Olgoogle-news

Üzgünüm demeyi bırakın

Özür dilemek kesinlikle bir erdemdir. Ancak sürekli “üzgünüm, özür dilerim” demek ise sizi yorgun ve suçlu hissettirebilir. Eğer Sadece gerçekten hatalı olduğunuzda üzgünüm demeyi alışkanlık haline getirin. Kendinizi daha güçlü hissedeceğinize eminiz.

3Çevrenizde pozitif insanları bulundurun
Abone Olgoogle-news

Çevrenizde pozitif insanları bulundurun

Sizi sürekli eleştiren insanlardan uzaklaşın. Çünkü olumlu zihinsel tutumun çalışma işlevi sizinle başlar. Pozitifliğinizin düzenli olarak etkileşim kurduğunuz aile, arkadaşlar ya da diğer önemli kişilerle güçlendiğinden emin olun. Çevrenizde onlara yer verin ve kendinizi onlarla kuşatın. Böylece onlardan aldığınız enerji daha pozitif olmanızı sağlayacaktır.

4Hayran kalmayın, hayran bırakın
Abone Olgoogle-news

Hayran kalmayın, hayran bırakın

Bazen sosyal medyada gezinirken hiç tanımadığımız insanları çok beğeniyoruz. Belki de onlara hayran kalanlar vardır aramızda. Bunu yapmayın. Her gün aynaya birkaç dakika daha fazla bakın ve kendi güzelliğinizin farkına varın. Sürekli kendinizi takdir ederek başkalarının size hayran kalmasını sağlayın.

5Kendinizi eleştirmeyi bırakın
Abone Olgoogle-news

Kendinizi eleştirmeyi bırakın

Yukarıdaki ayna tatbikatı, sadece kusurlarınıza hata bulma dürtüsünü yok ederseniz işe yarar. Aksi takdirde yüzünüzde kırışıklık, çatlak, leke gibi şeyler varsa bunları da kusur olarak görebilirsiniz. Bunun farkına varıp zihninizi geliştirerek kendinizi eleştirmeyi bırakmalısınız.

6Açık olun
Abone Olgoogle-news

Açık olun

Açık ve esnek bir beyin, hayatı daha iyi yaşamanızı ve birçok güzel şeyden faydalanmanızı, yargılayıcı ve eleştirel olmadan, diğer insanlarla olan birçok olayı kolay bir şekilde kabul etmenizi sağlar.

7Yeni bir şeyler deneyin
Abone Olgoogle-news

Yeni bir şeyler deneyin

İster yeni bir restoran, ister yeni bir şehir. Hayatınızda yeniliklere yer açın ve deneyin. Yeni olduğu kadar sizin için farklı olabilecek hobiler edinin. Bununla birlikte kendinize yepyeni hedefler koyarak onlar için çabalayın.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi