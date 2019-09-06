Kendinizi Daha İyi Hissetmenizi Sağlayacak 6 Adım

Hayran kalmayın, hayran bırakın Bazen sosyal medyada gezinirken hiç tanımadığımız insanları çok beğeniyoruz. Belki de onlara hayran kalanlar vardır aramızda. Bunu yapmayın. Her gün aynaya birkaç dakika daha fazla bakın ve kendi güzelliğinizin farkına varın. Sürekli kendinizi takdir ederek başkalarının size hayran kalmasını sağlayın.