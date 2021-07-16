Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş zararlı ışınlarına karşı güneş koruyucu kullanmak oldukça önemli. Bazı güneş kremleri çok fazla kimyasal veya koruyucu madde içerebiliyor. Ancak evinizde de kendi güneş koruyucu kreminizi yapabilirsiniz. İşte ev yapımı doğal güneş kremi tarifi...
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Piyasada güneş koruyucu diye bilinen bir çok ürünün zararlı içerikleri ile cilde faydadan çok zarar verebileceğini belirten Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı Seda Sakacı Çelik, ev yapımı doğal güneş kremi tarifini paylaştı.
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Doğal güneş kremi tarifi (Her cilt için)
Malzemeler:
25 gram karite yağı (shea butter) 5 ml pamuk yağı 5 ml Hindistan cevizi yağı (katı kıvamda) 5 ml susam yağı
Hazırlanışı: Karite yağı, bir cam behere ya da cam bir kâseye konulur. İçerisine susam ve pamuk yağı ilave edilip benmari usulü eritilir. Katı Hindistan cevizi yağı da ayrı bir yerde (yine cam bir kapta) benmari usulü eritilir. Erimiş durumdaki karite, susam ve pamuk yağlarından oluşan karışımının içerisine aktarılır. Cam bir çubuk veya tahta kaşıkla karıştırıldıktan sonra hazır hale gelen krem, kavanoza aktarılıp buzdolabında muhafaza edilir.
Güneşe çıkmadan 20 dakika evvel cildimize sürebiliriz. Gündüz nemlendirici olarak da kullanılabilir. Raf ömrü 6 aydır.
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Bronzlaştırıcı doğal güneş yağı (Her cilt için)
Malzemeler:
30ml susam yağı 30 ml fındık yağı 10 ml kakao yağı 20 ml ceviz yağı 10 ml havuç yağı
Hazırlanışı: Bütün malzemeler karıştırılır. Koyu renkli cam şişeye aktarılır. Bronzlaşma ciltte sağlandıktan sonra da bu yağ kullanılabilir. Sabit yağların raf ömrü 2 yıl olduğundan, bu karışımın raf ömrü de 2 yıldır.
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Bronz teni korumak için...
Malzemeler:
Bir adet organik limonun kabuğu 2 gr kuru nane 100 ml sıcak su 20 ml ceviz yağı 20 ml havuç tohumu yağı
Hazırlanışı: Bronz tende, ciltte şiddetli kuruma olur. Bu sebeple cildin nemini sağlamak için haftada bir kez, limon kabuğu ve kuru nane sıcak su ile demlenir, süzülür. Daha sonra ceviz ve havuç tohumu yağı ile birleştirip cilde masaj halinde uygulanır. Yağ uygulandıktan yarım saat beklenmelidir. Sonra ılık bir duş alınabilir.