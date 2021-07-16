Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi

Doğal güneş kremi tarifi (Her cilt için) Malzemeler:



25 gram karite yağı (shea butter)

5 ml pamuk yağı

5 ml Hindistan cevizi yağı (katı kıvamda)

5 ml susam yağı



Hazırlanışı: Karite yağı, bir cam behere ya da cam bir kâseye konulur. İçerisine susam ve pamuk yağı ilave edilip benmari usulü eritilir. Katı Hindistan cevizi yağı da ayrı bir yerde (yine cam bir kapta) benmari usulü eritilir. Erimiş durumdaki karite, susam ve pamuk yağlarından oluşan karışımının içerisine aktarılır. Cam bir çubuk veya tahta kaşıkla karıştırıldıktan sonra hazır hale gelen krem, kavanoza aktarılıp buzdolabında muhafaza edilir.



Güneşe çıkmadan 20 dakika evvel cildimize sürebiliriz. Gündüz nemlendirici olarak da kullanılabilir. Raf ömrü 6 aydır.