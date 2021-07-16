MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Güzellik Bakım Haberleri Güzellik Reçeteleri Haberleri Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi
GeriGüzellik Reçeteleri Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi
Güzellik Reçeteleri

Kendi Güneş Koruyucunuzu Evde Yapabilirsiniz! İşte Ev Yapımı Doğal Güneş Kremi Tarifi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş zararlı ışınlarına karşı güneş koruyucu kullanmak oldukça önemli. Bazı güneş kremleri çok fazla kimyasal veya koruyucu madde içerebiliyor. Ancak evinizde de kendi güneş koruyucu kreminizi yapabilirsiniz. İşte ev yapımı doğal güneş kremi tarifi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Piyasada güneş koruyucu diye bilinen bir çok ürünün zararlı içerikleri ile cilde faydadan çok zarar verebileceğini belirten Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı Seda Sakacı Çelik, ev yapımı doğal güneş kremi tarifini paylaştı.

2Doğal güneş kremi tarifi (Her cilt için)

Doğal güneş kremi tarifi (Her cilt için)

Malzemeler:

25 gram karite yağı (shea butter)
5 ml pamuk yağı
5 ml Hindistan cevizi yağı (katı kıvamda)
5 ml susam yağı

Hazırlanışı: Karite yağı, bir cam behere ya da cam bir kâseye konulur. İçerisine susam ve pamuk yağı ilave edilip benmari usulü eritilir. Katı Hindistan cevizi yağı da ayrı bir yerde (yine cam bir kapta) benmari usulü eritilir. Erimiş durumdaki karite, susam ve pamuk yağlarından oluşan karışımının içerisine aktarılır. Cam bir çubuk veya tahta kaşıkla karıştırıldıktan sonra hazır hale gelen krem, kavanoza aktarılıp buzdolabında muhafaza edilir.

Güneşe çıkmadan 20 dakika evvel cildimize sürebiliriz. Gündüz nemlendirici olarak da kullanılabilir. Raf ömrü 6 aydır.

3Bronzlaştırıcı doğal güneş yağı (Her cilt için)

Bronzlaştırıcı doğal güneş yağı (Her cilt için)

Malzemeler:

30ml susam yağı
30 ml fındık yağı
10 ml kakao yağı
20 ml ceviz yağı
10 ml havuç yağı

Hazırlanışı: Bütün malzemeler karıştırılır. Koyu renkli cam şişeye aktarılır. Bronzlaşma ciltte sağlandıktan sonra da bu yağ kullanılabilir. Sabit yağların raf ömrü 2 yıl olduğundan, bu karışımın raf ömrü de 2 yıldır.

4Bronz teni korumak için...

Bronz teni korumak için...

Malzemeler:

Bir adet organik limonun kabuğu
2 gr kuru nane
100 ml sıcak su
20 ml ceviz yağı
20 ml havuç tohumu yağı

Hazırlanışı: Bronz tende, ciltte şiddetli kuruma olur. Bu sebeple cildin nemini sağlamak için haftada bir kez, limon kabuğu ve kuru nane sıcak su ile demlenir, süzülür. Daha sonra ceviz ve havuç tohumu yağı ile birleştirip cilde masaj halinde uygulanır. Yağ uygulandıktan yarım saat beklenmelidir. Sonra ılık bir duş alınabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi