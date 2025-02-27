Kelt burcunuzu biliyor musunuz? Kelt ağaç astrolojisi ile ‘ağaç burcunuzu’ öğrenin!

Huş - Başaran (24 Aralık - 20 Ocak)

Huş burcu burçları genellikle oldukça hırslıdır ve başkalarını motive eder. Her zaman daha fazlasına ulaşmaya çalışır, daha iyi ufuklar arar ve daha yüksek hedeflere ulaşırsınız. Huş burcu burçları (tıpkı ağaç gibi) hoşgörülü, sert ve dayanıklıdır. Soğukkanlı ve doğuştan yöneticilerdir, bir durum liderlik gerektirdiğinde genellikle komutayı ele alırlar.

Doğal bir liderdirler. Daha yumuşak taraflarıyla temas halinde olduklarında ise çorak alanlara güzellik getirir, kurnazlıklarıyla bir odayı aydınlatır ve hızlı zekaları ile kalabalıkları büyülerler.