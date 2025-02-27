Kelt burcunuzu biliyor musunuz? Kelt ağaç astrolojisi ile ‘ağaç burcunuzu’ öğrenin!

Ash (Dişbudak) - Büyücü (18 Şubat - 17 Mart)
Ash burçları özgür düşünürlerdir. Hayal gücü geniş, sezgisel ve doğal olarak sanatsaldırlar. Bu burç zaman zaman karamsar ve içine kapanık olma eğilimindedir, ancak bunun tek nedeni iç dünyasının sürekli hareket halinde olmasıdır. İlham perileriyle temas halindedirler ve doğadan kolayca ilham alırlar.
Aynı şekilde, ilişki kurdukları herkese ilham verirler ve insanlar onları büyüleyici kişilikleri için ararlar. Sanata, yazmaya özellikle şiire, bilime ve teolojiye (manevi konulara) karşı güçlü bir ilgileri vardır. Sürekli bir kendini yenileme halindedirler ve başkalarının onların hakkınızda ne düşündüğüne nadiren değer verirler.