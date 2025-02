Kelt burcunuzu biliyor musunuz? Kelt ağaç astrolojisi ile ‘ağaç burcunuzu’ öğrenin!

Vine (Asma) - Eşitleyici (2 Eylül - 29 Eylül)

Asma burçları sonbahar ekinoksunda doğar, bu da kişiliklerinş tahmin edilemez hale getirir. Çelişkilerle dolu olabilirler ve genellikle kararsızlardır. Bunun nedeni hikâyenin her iki tarafını da görebilme ve her iki tarafla eşit şekilde empati kurabilme yetenekleridir. Her iki tarafta da iyi noktaları görebildikleri için taraf seçmek onlar için çok zordur. Ancak hayatlarında oldukça emin oldukları alanlar vardır. Bunlara yemek, müzik ve sanat gibi hayatın daha güzel şeyleri dahildir. Vine burcuysanız cazibeniz ve zarafetiniz, başkalarının tarzınıza ve duruşunuza hayran kalabileceği halka açık yerlerde kendinizi bulmanızı sağlar.