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Kelt burcunuzu biliyor musunuz? Kelt ağaç astrolojisi ile ‘ağaç burcunuzu’ öğrenin!

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#Kelt Astrolojisi#Kelt Astrolojisi Özellikleri#Ağaç Burçları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:24

Birden fazla astroloji sistemi olduğunu biliyor muydunuz? MÖ 1000'den daha eskilere dayanan biri de Kelt ağaç astrolojisidir. Bu sistem, MÖ 1000 yılında, doğum zamanımızın kişiliğimizi tanımlayan karşılık gelen ağaçlara sahip olduğuna inanan ünlü druidler tarafından hayal edilmiştir. Gelin bildiğimiz yaygın astrolojik burçlardan daha farklı olan Kelt astrolojisine ve burçların özelliklerine daha yakından bakalım.